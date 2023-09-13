天后那英因近日捲入《好聲音》霸凌風波，最近作風趨於低調，神隱多日的她最近悄出席一場活動，但她的造型瞬間引起熱議，不但露出大片裸背，尺度突破以往，更被眼尖的網友發現之前女星楊紫也穿過同款禮服，大家不禁比較兩人穿衣效果，直言：「那英這個穿搭怎麼有清朝辮子的視覺感」。

神隱多時的那英近日出席了一場活動，而那英這次活動的造型成為網友熱議的焦點，只見那英穿了一條白黑拼色的長禮服，頭髮包裹了起來，從前面看是很正常的晚禮服，但後背相當吸睛，美背幾乎全露，只有一條黑線連接下身的裙子，非常大膽。

許多網友相當驚訝那英這次挑戰大尺度的造型，畢竟自那英出道以來，從沒穿過露膚度這麼高的禮服，不過她的「露背裝」似乎沒有得到網友的認可，55歲的那英雖然看來還是相當年輕，但這件禮服風格似乎不太適合她。

此外，更有眼尖的網友發現，女星楊紫也穿過同款禮服，忍不住比較兩人的穿衣效果，紛紛表示：「楊紫的露背裝跟那英的露背裝，顯然楊紫的背好看又薄又美，那英的背看著很有肉感，有點駝背的感覺…」、「那英這個穿搭怎麼有清朝辮子的視覺感」。