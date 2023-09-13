一名男子日前請國小六年級兒子的男同學到家裡作客，男童竟順手牽羊，偷竊小豬撲滿、平板及手機等，他去男童家裡才發現，男童是隔代教養，父親過世又被母親拋棄，由阿嬤和伯父扶養，悲慘身世讓他不知如何是好，網友勸他再給男童一次機會。

原PO昨（12）日於臉書社團《爆料公社》指出，最近家裡許多東西不翼而飛，他透過小米監視器才發現竊賊是小六兒子的同學，事後他找男童聊，對方只承認偷4樣東西，但他到男童家裡察看，看到不少家裡消失的東西，包括小豬撲滿及平常沒在用的平板和手機。

原PO詢問才知道，男童是隔代教養，父親過世又遭母親拋棄，目前是阿嬤及伯父照料生活起居，伯父得知姪子偷竊，當他的面搧男童耳光，讓他嚇了一跳，同時也感到自責，「讓同學到家裡玩，還竊取這麼多物品，我也有錯，現在該怎麼處理？」

貼文曝光，網友紛紛留言，「我認為報警只會毀了他，且會讓他的伯父從此放棄他」、「很明顯這孩子已在懸崖搖搖欲墜，報警有可能就是推了他最後一把」、「小學六年級12歲左右的小孩子，若本性不壞還有得救，若失物不是太貴重，我還是會給個機會」、「如果有心想幫他的話，可以再試試看，繼續請他來個一兩次，順便關心他，私下告知他對錯，看這孩子是否願意改變」。