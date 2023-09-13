一名網友分享，他最近收到信用卡被盜刷71122元的簡訊，立刻打電話給銀行客服，客服了解狀況第一時間幫他掛失卡片，本以為事情就此解決，未料幾天後他卻發現那筆盜刷款項入帳，讓他嚇歪再度連繫客服，才知道對方沒有幫他申請止付，讓他氣得投訴金管會，也立刻去警局報案，引起網友討論。

一名網友匿名在臉書社團《爆怨公社》上分享，他是花旗轉星展的用戶，最近收到一則消費簡訊通知，說他的信用卡在海外被盜刷71122元，但他人明明就在台灣，而且沒有點選任何連結或輸入信用卡資料，因此立刻打給星展客服告知被盜刷了。

原PO表示，那位客服了解狀況後，立即將信用卡掛失，並申請補發新卡，而他也一再跟客服確認他不需要支付71122元的帳款，結果事發幾天後，他打開星展銀行的App查看，竟發現當初那筆被盜刷的款項已入帳，他只能再度連繫客服，結果第二位客服卻說他只看到卡片掛失，並沒有申請止付，因此現在只能申請爭議款查詢。

原PO崩潰說，爭議款查詢時間需15到30天，最慘的是他還要先繳這筆費用，因為不繳的話，即使後來確認不需支付，他仍要繳滯納金和利息，後來他詢問第二位客服該不該報警，對方連忙說要，還說要申請爭議款查詢會，但最初那位客服卻什麼都沒說。他去警局報案做筆錄後，感嘆說「到底是我太倒霉，還是銀行太掉漆？」

貼文曝光後，釣出一堆被盜刷的苦主，「周六也被盜刷了」、「剛發現我也一樣，明明都跟客服再三確認了，盜刷款項還是入帳，好垃圾的處理模式」、「被盜刷第一時間就告知，也確認過不需支付帳款，後面銀行端照樣撥款是他們的行政疏失，所產生的額外費用也不需要你負擔」。

後來原PO更新狀況說，金管會表示爭議款是不用支付的，「他們已幫我立案，限星展3天內回覆。」