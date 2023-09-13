淘帝-KY自結8月合併營收為1.87億元，較上月成長33%，淘帝-KY表示，隨著即將步入中國傳統金九銀十銷售旺季，帶動TOPBI品牌旗下代理商提前備貨需求提升，加上集團積極推動實體門市結合線上銷售業務整合，包括第三方線上平台、社群媒體直播推廣、直播電商團隊、自有網紅主播與優質MCN(多頻道互聯網路平臺)機構等多元業務銷售渠道，挹注旗下TOPBI品牌保持良好銷售表現。

淘帝-KY今年1至8月合併營收13.1億元，較去年同期減少15.84%。

淘帝-KY表示，隨著集團致力於拓寬童裝產品樣式、增加多樣化風格設計、機能性材質差異化，針對線上、線下銷售童裝產品進行風格差異化區隔策略，有效拓展不同風格之消費族群，進一步推升線上、線下代理商備貨力道穩定成長動能，以及創造TOPBI品牌於中國童裝市場良好競爭利基、知名度。

展望第3季，淘帝-KY表示，隨著邁入秋冬季童裝產品拉貨，其童裝產品出貨價格皆較春夏季童裝產品高，且公司戮力精實每年行銷預算規劃，擴大旗下品牌良好市場知名度，並推動品牌定位、品牌形象、營銷策略、管理創新等面向升級，有助於提升集團營運與獲利能力。