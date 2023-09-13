國道1號高架北向36.8K、泰山路段，今（13日）上午7時15分，發生一起大客車火燒車事故，佔用外路肩，後方回堵5公里，高公局提醒用路人小心駕駛，詳細事故原因及傷亡仍待進一步釐清。

上班注意！國1北上泰山段「大客車火燒車」佔用外路肩。(翻攝高速公路1968)
上班注意！國1北上泰山段「大客車火燒車」佔用外路肩。(翻攝高速公路1968)
上班注意！國1北上泰山段「大客車火燒車」佔用外路肩。(翻攝高速公路1968)
上班注意！國1北上泰山段「大客車火燒車」佔用外路肩。(翻攝高速公路1968)
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