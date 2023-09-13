上班注意！國1北上泰山段「大客車起火」佔用外路肩 07:522023/09/13 中時新聞網 葉庭欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 上班注意！國1北上泰山段「大客車火燒車」佔用外路肩。(翻攝高速公路1968) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道1號高架北向36.8K、泰山路段，今（13日）上午7時15分，發生一起大客車火燒車事故，佔用外路肩，後方回堵5公里，高公局提醒用路人小心駕駛，詳細事故原因及傷亡仍待進一步釐清。 上班注意！國1北上泰山段「大客車火燒車」佔用外路肩。(翻攝高速公路1968) 上班注意！國1北上泰山段「大客車火燒車」佔用外路肩。(翻攝高速公路1968) 高雄超商凌晨驚傳情殺！恐怖情人復合無望 竟持刀狂砍 派出所愛犬咬傷警官！鳳山警局下令「讓牠消失」基層心寒 永康槍響！男遭開多槍「左大腿中彈」警鎖定槍手追緝中 #國1 #泰山 #路肩 #大客車 #火燒車 也許您會感興趣 推薦閱讀 上班注意！國1南下湖口交流道「1大3小」追撞 回堵5km 08:302023/09/12 社會 國1南下五股段「3車連環撞」！小貨車翻覆回堵5公里 15:202023/09/05 社會 金正恩奢華「綠皮列車」揭密！5國美食、活龍蝦直送 時速僅50km 13:132023/09/12 國際 國3火燒車！他急搶救貨品 慘遭追撞「卡車底」命危 21:522023/09/06 社會 大雷雨狂炸嘉市 中央大排「要滿出來了」市區多處淹水 22:112023/09/10 社會 批美售F-16牽拖瑞典入北約 土耳其總統火了 09:392023/09/11 國際 綠民代爆「百萬保時捷」接送高虹安 網友諷：總比雲豹裝甲車好 20:522023/09/06 政治 台鐵國慶連假加開124班列車 8日開放訂票 10:122023/09/04 生活 得不償失！駕駛為搶救貨品 下秒「慘被壓車底」 22:422023/09/06 社會 國1新竹路段5個交流道智慧交控首進園區 13:482023/09/05 生活 國3北上關西段「大貨車衝出邊坡」 佔外側2車道 09:222023/09/05 社會 買麥當勞得來速千萬「別這樣做」 員工怒：讓你多等10秒 13:452023/09/10 國際 雪霸大鹿林道東線山壁崩落斷交通 27旅客受困觀霧小隊急救援 10:132023/09/07 社會 國1南崁環道聯結車自撞護欄卡邊坡 警封閉路段拖吊 11:182023/09/11 社會 他驚「美國火車票超便宜」內行曝2原因：台鐵絕對屌打 08:332023/09/08 生活 好險！桃園巴崚國小校車電瓶起火 車上3人驚險逃生 12:552023/09/06 社會 國1南下楊梅段「轎車撞緩撞車」側翻占2線 回堵5km 13:382023/09/07 社會 國慶焰火估50萬人湧入台中 議員：交通惡夢再現 16:082023/09/07 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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