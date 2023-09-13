去年李姓高中生通過台灣大學醫學系第1階段篩選，參加第2階段指定科目甄試後被不錄取，他提行政訴訟主張，蘇姓台大醫學系就讀學生也參加考試，卻未排除該生或增額錄取害他無法錄取，請求法院判令撤銷蘇的報考及錄取資料，改錄取他，台北高等行政法院認定，李是因總分未達最低錄取標準未錄取，判決駁回其訴訟。

李參加台大醫學系的學士班申請入學招生考試成績單，成績為「審查資料79.83分，口試79.09分，生物58分，化學85分，生物實作60分，化學實作86分」，總分75.97分，未達最低錄取標準76.02分，學校處分結果為不錄取。

李提行政訴主張，該次考生中有蘇姓考生是台大醫學系在籍就讀學生，卻未揭露其在籍就讀學生之身分，報名參加考試，如未排除該生或增額錄取，將導致其他原本可獲錄取之考生就讀機會受到排擠。

李說，後來台大醫學系電詢該生，經表示不會向大學甄選入學委員會登記就讀志願序，且另有1名繁星計畫學生亦獲錄取，該2人不會就讀被告醫學系，將有2名缺額，卻未為任何處理，亦未增列備取名額，致他未獲錄取。

李請求法院，判令台大核定備取生人數、重新核定2022學年度學士班申請入學醫學系正取最低之錄取分數、撤銷蘇的報考資格、錄取資格，並將序位在後者依序遞補為正取，他應為錄取之處分。北高行認定他的請求無法律上理由，判決駁回。