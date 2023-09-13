新竹市長高虹安近期風波不斷，先後被爆出詐領助理費，男友「干政」等爭議，甫去職的新竹市前文化局長錢康明近日更發動一系列爆料。對此，中廣董事長趙少康批評，若是爆料屬實，錢康明在擔任文化局長時就應該要揭發並主動辭職，現在去職後才爆料，根本是在報復，「這哪是什麼正義感？」

錢康明11日首先揭發，高虹安的「好朋友」約他「喬事情」，遭高否認，後錢又稱有人利用他的朋友來威脅他，「送胡蘿蔔不成後，開始要揮棒子了嗎？」他並預告，今（13）日中午會再爆料。

趙少康昨在其主持節目《少康戰情室》質疑，如果爆料確有其事，那為什麼錢康明不在文化局長任內說？他認為，若是錢康明是個有正義感的人，大可直接揭發這些事然後辭職，可他卻是在去職之後才開始爆料，「道義上、職業道德是有問題的。」

趙少康認為，錢康明的作法很不當，畢竟他被高虹安提拔做了一段時間文化局長，「之後為什麼會分開我不知道，但是好聚好散」，他直言，錢現在不當局長後才開始爆料，根本是在報復，「這哪是什麼正義感？」