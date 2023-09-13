基泰建設日前因工程疏失造成民宅下陷，且更被踢爆7月26日就有監測報告明確指出有一部分的監測儀器超出警戒值，遭外界涉及隱匿瞞報，而台灣近年來也多次爆出大樓工程引發周邊下陷的情況，引發民眾擔憂。對此，一份最網路投票發起調查，欲了解民眾的想法。

入口網站《Yahoo民調》11日發起網路民調，截至13日總計有超過4萬人參與，針對「你會關注住家是否是在土壤液化區或斷層帶嗎？」的提問，「非常關注」的民眾占32.5%、「還算關注」占31.4%、「不太關注」占17.7%、完全不關注占5.1%、剩下13.3%為「不知道／沒意見」。

另外在「你是否會關注住家周遭的高樓施工狀況？」的問題，「非常關注」的民眾占26.9%、「還算關注」占33.6%、「不太關注」占17.4%、「完全不關注」占8.1%、剩下14%為「不知道/沒意見」。

對於台灣近期越來越多的工安意外，網友也在《Yahoo新聞》紛紛留言，「土壤液化，強蓋高樓，賠不完！」、「最貴的地段沒想到這麼脆弱！」、「要愛台灣土地爛泥巴，炒地皮的才是台灣人」、「倒了蓋新的唄」、「這是公安事件，跟政治無關，不管前朝的柯市長或現任的蔣市長，或假設有當選的陳市長，在職的公務人員還是那些人，該發生還是會發生」。