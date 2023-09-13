新竹市長高虹安男友李忠庭。（本報資料照）

新竹市前文化局長錢康明11日指控新竹市長高虹安「好朋友」約談事情，昨再度表示，「曾經和J（意指李忠庭）談過事情的各位，J真的『有錄音』，昨晚被J錄音的朋友請我收手，不然J就公開，讓我朋友吃不完兜著走」。律師黃帝穎對此呼籲公務員要先自保，應評估依據證人保護法第14條「污點證人」保護自己，可減輕或免除其刑。

針對近日陷入豪宅、名車風波，高虹安昨提到，廉政署與新竹地檢署已針對相關事件進行調查，並已完成竹市府政風處的面談及調查，還出示司機如果用私家車載送她跑公務行程時匯款司機的證據。至於租屋爭議，高虹安強調是李姓朋友處理，租約或租賃的部分，廉政署、政風處或地檢署已進入調查程序，租賃的事情也會做相關報告。

對此，黃帝穎昨在臉書列出4大疑點，包括1、高虹安稱有付費豪車司機，高需提出按日或按月的銀行匯款紀錄，才能證明付款時間序，否則僅屬案發後串證。2、高虹安稱豪宅為李忠庭租賃，李忠庭聲明指分租套房月付五萬，仍必須提出按月銀行匯款紀錄，才能證明付款時間序，否則僅是案發後才付錢的串證。3、李忠庭聲明豪宅分租套房月租5萬符合行情，必須證明該5000多萬元價值豪宅，有其他分租房客，才能認定行情。4、高虹安市府應查明回建築豪宅分租案，房東進行分租套房是否向市府建管單位，依據建築法規申請書內裝修許可。

針對錢康明爆「J拿朋友錄音威脅我收手」，黃帝穎認為，若喬事以錄音要脅公務員，就代表明知犯罪，且知公務員配合也構成共犯，才能以錄音要脅。他強調，公務員要先自保，以免被錄音要脅、長期受制於人，出事又要扛較重的貪瀆罪責，應評估依據證人保護法第14條「污點證人」保護自己，可減輕或免除其刑。