奪下兩座大滿貫女單冠軍、前羅馬尼亞球后哈麗普（Simona Halep）陷入禁藥風波，國際網球公正調查機構（ITIA）做出重罰，哈麗普因兩次違反禁藥規定，將祭出長達4年禁賽令，哈麗普則持續為自己喊冤。

2022年美網後，哈麗普被驗出使用Roxadustat，此藥廣泛被運用在治療貧血的病人身上，能夠增加血紅素和紅血球的生成，被認為是一種血液興奮劑，世界反禁藥組織（WADA）將Roxadustat列為禁用清單。隨後ITIA還在哈麗普的選手生物護照發現異常，兩度遭到指控違規用藥。

31歲的哈麗普縱橫賽場17年，直到2018年法網才拿下職業生涯首座大滿貫金盃，自去年美網女單首輪意外不敵史妮格（Daria Snigur）後，哈麗普就被檢測出使用禁藥，一直缺席比賽至今。哈麗普禁賽日將從被暫時停賽的2022年10月7日開始算起，直到2026年才能重回賽場，屆時哈麗普將來到35歲，對於女子選手來說已是待退年紀。

哈麗普第一時間發出聲明，強調從未有意或故意使用禁藥，將提起上訴捍衛清白到底，「我將持續訓練，盡我所能洗刷這些不實指控並重返賽場，過去一年是我人生中最艱難的時刻，不幸的是我的戰鬥尚未結束。」哈麗普補充說道，自己今年初持續接受藥物檢測，結果均為陰性。