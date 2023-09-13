內褲是貼身衣物，許多人都認為要手洗才乾淨，不過婦產科醫師張瑜芹示警，內褲手洗容易殘留洗劑、刺激私密處，加上水份擰的不夠乾導致細菌孳生，造成感染，建議有沾到經血、分泌物才需要先手洗再丟洗衣機，另外內褲鬆掉、有黃漬或穿3到6個月要定期更換。

新竹國泰婦產部主治醫師張瑜芹昨天（12日）在臉書發文，很多人覺得內褲這類貼身衣物，又沒穿在外面，有破損再換就好，其實是錯的，因為內褲長期不汰換，容易造成私密處發癢、發炎、感染。

她說，外陰跟一般皮膚不同，有部分是「黏膜」組成，導致陰部容易受到細菌、黴菌感染造成發炎，而洗衣機沒有消毒殺菌的功能，所以細菌、黴菌、分泌物、微量排泄物會殘留在內褲上，造成反覆感染，如果有私密處困擾的人，更應該定期汰換內褲。

張瑜芹表示，很多人都有內褲手洗的習慣，覺得較乾淨，但其實手洗容易導致洗滌劑殘留在內褲上，對私密處造成刺激，加上水份擰得不夠乾使細菌滋生，所以除非內褲沾到分泌物、經血需要強力洗滌，可以先手洗再機洗，平時則用洗衣機洗就可以，省時省力更健康。

張瑜芹提醒，當內褲已經鬆掉、有分泌物黃漬殘留或是穿了3到6個月就要定期更換，男女都要，男生定期更換內褲也會減少皮膚、私密處發炎、搔癢的狀況。