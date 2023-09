iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max分別搭載6.1與6.7吋超Retina XDR OLED顯示器,具備動態島並ProMotion技術,支援最高達120Hz自動適應更新頻率,並提供1000尼特最大亮度(標準)、1600尼特峰值亮度(HDR),以及2000尼特峰值亮度(室外);iPhone 15 Pro系列是首款採用航太等級鈦金屬設計的iPhone,除了更堅固耐用,也比過去更為輕巧;iPhone 15 Pro重量為187g,iPhone 15 Pro Max則是221g。

處理器部分,iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max搭載3奈米製程A17 Pro晶片,具備全新6核心 CPU 配備2個效能核心與4個節能核心,搭配6核心GPU與16核心神經網路引擎;有了比基於軟體的光線追蹤快上4倍的硬體加速光線追蹤,能提供更流暢的圖形處理,以及更身歷其境的AR應用程式和遊戲體驗;另外,A17 Pro晶片中包含專用的AV1解碼器,而新的USB控制器讓iPhone支援USB 3,帶來更高速的傳輸和最高可達4K 60fps的HDR影片輸出。

最頂規的iPhone 15 Pro Max在照相功能上,全新4800萬像素主相機能帶來全新的2400萬像素預設解析度,可以在24公釐、28公釐和35公釐三種常用焦距之間切換,並可從中擇一作為新的預設焦距;除4800萬像素ProRAW之外,主相機也支援4800萬像素HEIF影像。

就跟傳聞一樣,iPhone 15 Pro與iPhone 15 Pro Max望遠相機不同;其中iPhone 15 Pro具備3倍望遠相機,iPhone 15 Pro Max則提供120公釐5倍光學變焦,以四連反射稜鏡設計結合光學影像穩定、自動對焦3D位移式感測器模組,打造出蘋果歷來最先進的穩定系統。

iPhone 15和iPhone 15 Plus採用原先應用於iPhone 14 Pro系列的A16仿生晶片,配備兩個耗能減少20%的高效能核心和四個高效率核心,6核心CPU的速度比前一代更快,5核心GPU的記憶體頻寬增加了50%,而全新16 核心神經網路引擎每秒能進行近17兆次處理,為 iOS 17中的新功能以及第三方App體驗提供更加快速的機器學習運算,同時運用「安全隔離區」功能保護重要的隱私和安全。

iPhone 15與iPhone 15 Plus分別搭載6.1吋和6.7吋顯示器,並加入原本Pro系列才有的動態島。照相部分,iPhone 15和iPhone 15 Plus搭載的4800萬像素主相機具備四合一像素感光元件,以及可快速自動對焦的100% Focus Pixels,可提供全新的2400萬像素超高預設解析度,並透過像素裁切加入2倍望遠功能,首次提供使用者0.5倍1倍和2倍等三段光學品質的變焦。另外,iPhone 15和iPhone 15 Plus的夜間模式、全新智慧型HDR都有進化。

本次iPhone 15系列如預期改用USB-C傳輸埠,能為採用USB-C傳輸埠AirPods或Apple Watch充電,且兩種機型均可支援MagSafe 和未來的Qi2充電器進行無線充電。

開賣售價資訊上,iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max皆提供原色鈦金屬、藍色鈦金屬、白色鈦金屬、黑色鈦金屬四種配色, 9月15日晚上8點開放預購、9月22日開賣。iPhone 15 Pro 128GB售價36,900元、iPhone 15 Pro 256GB售價40,400元、iPhone 15 Pro 512GB售價47,400元、iPhone 15 Pro 1TB售價54,400元;iPhone 15 Pro Max 256GB售價44,900元、iPhone 15 Pro Max 512GB售價51,900元、iPhone 15 Pro Max 1TB售價58,900元。

iPhone 15、iPhone 15 Plus皆有藍色、粉紅色、黃色、綠色、黑色,同樣9月15日晚上8點開放預購、9月22日開賣。iPhone 15 128GB售價29,900元、iPhone 15 256GB售價33,400元、iPhone 15 512GB售價40,400元。iPhone 15 Plus 128GB售價32,900 元、iPhone 15 Plus 256GB售價36,400元、iPhone 15 Plus 512GB售價43,400元。