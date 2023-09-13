iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max分別搭載6.1與6.7吋超Retina XDR OLED顯示器，具備動態島並ProMotion技術，支援最高達120Hz自動適應更新頻率，並提供1000尼特最大亮度(標準)、1600尼特峰值亮度(HDR)，以及2000尼特峰值亮度(室外)；iPhone 15 Pro系列是首款採用航太等級鈦金屬設計的iPhone，除了更堅固耐用，也比過去更為輕巧；iPhone 15 Pro重量為187g，iPhone 15 Pro Max則是221g。

處理器部分，iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max搭載3奈米製程A17 Pro晶片，具備全新6核心 CPU 配備2個效能核心與4個節能核心，搭配6核心GPU與16核心神經網路引擎；有了比基於軟體的光線追蹤快上4倍的硬體加速光線追蹤，能提供更流暢的圖形處理，以及更身歷其境的AR應用程式和遊戲體驗；另外，A17 Pro晶片中包含專用的AV1解碼器，而新的USB控制器讓iPhone支援USB 3，帶來更高速的傳輸和最高可達4K 60fps的HDR影片輸出。

最頂規的iPhone 15 Pro Max在照相功能上，全新4800萬像素主相機能帶來全新的2400萬像素預設解析度，可以在24公釐、28公釐和35公釐三種常用焦距之間切換，並可從中擇一作為新的預設焦距；除4800萬像素ProRAW之外，主相機也支援4800萬像素HEIF影像。

就跟傳聞一樣，iPhone 15 Pro與iPhone 15 Pro Max望遠相機不同；其中iPhone 15 Pro具備3倍望遠相機，iPhone 15 Pro Max則提供120公釐5倍光學變焦，以四連反射稜鏡設計結合光學影像穩定、自動對焦3D位移式感測器模組，打造出蘋果歷來最先進的穩定系統。

iPhone 15和iPhone 15 Plus採用原先應用於iPhone 14 Pro系列的A16仿生晶片，配備兩個耗能減少20%的高效能核心和四個高效率核心，6核心CPU的速度比前一代更快，5核心GPU的記憶體頻寬增加了50%，而全新16 核心神經網路引擎每秒能進行近17兆次處理，為 iOS 17中的新功能以及第三方App體驗提供更加快速的機器學習運算，同時運用「安全隔離區」功能保護重要的隱私和安全。

iPhone 15與iPhone 15 Plus分別搭載6.1吋和6.7吋顯示器，並加入原本Pro系列才有的動態島。照相部分，iPhone 15和iPhone 15 Plus搭載的4800萬像素主相機具備四合一像素感光元件，以及可快速自動對焦的100% Focus Pixels，可提供全新的2400萬像素超高預設解析度，並透過像素裁切加入2倍望遠功能，首次提供使用者0.5倍1倍和2倍等三段光學品質的變焦。另外，iPhone 15和iPhone 15 Plus的夜間模式、全新智慧型HDR都有進化。

本次iPhone 15系列如預期改用USB-C傳輸埠，能為採用USB-C傳輸埠AirPods或Apple Watch充電，且兩種機型均可支援MagSafe 和未來的Qi2充電器進行無線充電。

開賣售價資訊上，iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max皆提供原色鈦金屬、藍色鈦金屬、白色鈦金屬、黑色鈦金屬四種配色， 9月15日晚上8點開放預購、9月22日開賣。iPhone 15 Pro 128GB售價36,900元、iPhone 15 Pro 256GB售價40,400元、iPhone 15 Pro 512GB售價47,400元、iPhone 15 Pro 1TB售價54,400元；iPhone 15 Pro Max 256GB售價44,900元、iPhone 15 Pro Max 512GB售價51,900元、iPhone 15 Pro Max 1TB售價58,900元。

iPhone 15、iPhone 15 Plus皆有藍色、粉紅色、黃色、綠色、黑色，同樣9月15日晚上8點開放預購、9月22日開賣。iPhone 15 128GB售價29,900元、iPhone 15 256GB售價33,400元、iPhone 15 512GB售價40,400元。iPhone 15 Plus 128GB售價32,900 元、iPhone 15 Plus 256GB售價36,400元、iPhone 15 Plus 512GB售價43,400元。