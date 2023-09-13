金管會統計，上半年共1202家上市櫃公司赴陸投資，較去年底減少8家、占比71.34％，累計投資金額2兆7236億元，較去年底增加204億元或0.75％，主要因應子公司營運資金需求而增加投資金額，上市、櫃公司分以電腦及周邊設備業、電子零組件業投資金額較大。

投資收益方面，上市櫃公司上半年在陸投資收益1838億元，雖年減200億元或9.81％，仍創同期第三高。其中，上市公司1758億元、年減144億元或7.57％，上櫃公司80億元、年減達67億元或41.18％，主因受市場需求下滑、庫存調節及原物料價格上漲影響。

其中，上市公司在陸投資收益衰退前三大產業為塑膠業轉虧45億元、年減達107億元，其他電子業獲利年減74億元、電子零組件業年減66億元。上櫃公司衰退前三大產業為半導體業轉虧4億元、年減23億元，光電業獲利年減15億元、其他業年減6.27億元。

而上市公司在陸投資收益增加前三大產業，為電腦及周邊設備業轉盈197億元、年增達239億元，食品業及通信網路業雙雙年增21億元。上櫃公司增加前三大產業為電機機械業年增2億元，生技業轉盈6億元、年增1.1億元，塑膠業轉盈0.05億元、年增0.99億元。

投資收益匯回方面，上市櫃公司截至上半年累計共匯回7646億元，較去年底增加達606億元或8.61％，改寫同期新高。主要為配合集團資金規畫策略，將盈餘、現金股利、出售股權收益匯回所致，上市櫃公司皆以電子零組件業匯回金額較大。