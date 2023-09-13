好市多開賣超夯日本文具，一名網友分享，學生時代必買「三菱0.38鋼珠筆」，好市多推出一大盒的包裝，換算下來一支筆才25元，比在文具店便宜3至5元，不少網友表示，這是國中時期有錢人的象徵，堪稱「學生版萬寶龍」，每次都會拿出來跟同學炫耀。

一名網友昨在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上分享，好市多開賣「學生時代的回憶」，一盒20支三菱0.38鋼珠筆，只要499元，平均下來1支25元，比在一般文具用品店的售價28到30元還要便宜。

貼文引起網友討論，不少人驚呼是童年回憶，以前都會跟同學炫耀，「國中時期有錢的象徵」、「堪稱是學生的萬寶龍」、「這真的是學生時代的愛用筆」、「真的是學生時代的回憶」、「以前超愛的，一用就20幾年」。

不過也有網友表示，以前很喜歡用這款筆，但後來發現只要摔到就會斷水，之後改用其他廠牌的筆；另有網友則說，三菱0.38鋼珠筆可買筆芯替換，而一支筆芯才19元，算下來比買整盒筆便宜許多。