歐盟議會拍板2035年禁售燃油車，不只車廠須加速轉型腳步，電動車充電市場需求也大幅躍升，Atlante也憑藉著充電點設置在交通要道的優勢，進而獲得政府補助。台泥董事長張安平指出，Atlante積極布建結合儲能的純綠電充電網絡，正契合台泥積極參與全球能源轉型的目標。

Atlante此次提出「Atlante4All」計畫，預計在歐洲建置407座充電站，其中義大利153個、法國126個，西班牙95個，以及葡萄牙33個。這407座充電站預計裝設超過1000支以上快充樁，提供1800個充電點(歐洲的CHARGING SPOT意謂在一個車位上可能有不只一種功率的充電槍服務)，並服務所有廠牌電動車都能充電。

「Atlante4All」計畫還獲得法國存託銀行(CDC)的支持，提供額外約新台幣7億的資金。來自歐盟的17億及CDC 7億的資助，有助於實現Atlante到2030年資助計劃目標之一，也就是每年資本支出的30%來自於公部門資助和其他資助計劃。