台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐指出，台北市開發早，住宅老舊的情況嚴峻，根據內政部不動產資訊平台統計，今年Q2台北市住宅平均屋齡高達37.8年，30年以上的老屋占比超過七成，且首都的新案選擇有限，單價又高，使得購屋族為了當天龍人，只能往老屋發展。

近年受惠於危老重建政策，台北市陸續有不少老舊建築翻新，由於老屋整合的時間與金錢成本都不俗，所以建商大多會選擇開發效益較佳的區段著手，因此房價高的區段，危老熱度通常比房價低的地區更旺盛，以核准案件數最多的中山、大安與士林來看，均為北市房價前段班，舊翻新後的身價翻倍，加上時程、規模等容積獎勵的多項誘因下，加速危老送件的意願。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，南港區是台北市開發較晚的區域，素地供給相對豐富，加上東區門戶計畫規劃不少公辦都更案，降低業者自行投入老屋整合的必要性，使南港的危老推動火力趨於保守。

台灣房屋進一步觀察台北危老核准案件數的歷年走勢，發現2020年298件是核准量的高峰，之後三年逐年遞減。

陳定中表示，危老重建自2017年修法通過，祭出為期3年的10%時程獎勵，因此以2020年5月上旬為分水嶺，此前送件者，可享10%的時程容獎；此後送件者，時程獎勵逐年以8%、6%、4%、2%、1%的方式遞減，至2025年5月歸零，所以2020年便湧現一波搶拿10%容獎的大量送件潮，使該年的危老案件數大幅衝高，之後送件潮消退，量能也隨之減少。