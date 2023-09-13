中韓混血網紅Sue Chang（張厚耀）經常在YouTube分享生活、韓國文化的影片，至今累積20幾萬粉絲追蹤，而她大方坦承自己整形，日前在影片中分享自己整形失敗的經驗，大嘆：「我不貪心了，如果能夠回到原本鼻子的模樣，我已經會很開心」，也希望大家整形前要多想想。

Sue Chang透露，自己是在2015年第一次隆鼻，當時是在韓國江南某家醫院進行手術，除在鼻頭放進自己的耳軟骨外，也裝了假體墊高鼻樑，但術後臉腫了三個月，消腫卻又發現鼻梁側邊又像水泡般的凸起物，最後判定是身體排斥發炎，只好動手術將假體取出。

不過，因Sue Chang從發炎到把假體取出已過了三個月，因此她的鼻子已受到永久性的傷害，鼻子上有一個紅色凹痕，且當時假體取出後，鼻子明顯變歪，讓她相當沮喪，認為自己毀容了，一度憂鬱到不願外出見人，所幸鼻子有慢慢恢復正常。

經過這次教訓，Sue Chang身旁的朋友都勸她別整了，但2016年要結婚時，還是因愛漂亮這幾年陸續在鼻子打了一點玻尿酸，但她認為打針又痛又不夠立體，於是再次燃起動刀整鼻的念頭。

於是2022年Sue Chang去香港某間整形醫院諮詢，被醫生告知動手術的話會屬於二次重建，比別人來得複雜也須更小心，但她仍決定動刀，而這次臉部腫脹的情況並沒有上次那麼嚴重，僅只休息了2週左右就復工。

怎料，3個多月後鼻子好不容易終於消腫，但她發現傷口內好像有個硬物，原以為是鼻屎，但一直清不出來，回去給醫生一看，馬上被對方告知「這是穿出傷口的假體」，必須再度取出。

Sue Chang遭遇第二次失敗，當下心情難免低落，但很快就恢復平靜，她也終於能輕鬆看待自己原本的鼻子，直呼取出假體之後好舒服；最後，她也提醒大家不要輕易整形，而已經隆鼻的人，如果發現有疑似發炎反應，要馬上去給醫生檢查、儘快取出假體，才可能讓鼻子回復原狀，不要像她拖了整整3個月，最後留下無法消除的疤痕。