今年彈性調整放假及補班次數達6次，下周六（23日）是最後一個補班日，接著就能迎接3天中秋假期及4天的國慶連假。有民眾查看2024年行事曆，發現超過3天的連假只有4個，直呼「再吵啊！沒連假可以補班補課了，開心了吧？」結果網友一面倒喊「不用補班太棒了」、「很好啊，要連假自己請！」

一名網友在「爆廢公社二館」社團貼出2024年行事曆，3天以上連續假期只有4個，分別為元旦（3天）、農曆春節（7天）、兒童節與清明節（4天）以及端午節（3天）。至於補班日只有1天，除夕前一天2月8日適逢星期四，調整為放假日，於2月17日星期六補班。

原PO發文大嘆「再吵啊！沒連假可以補班補課了，這下開心了吧？」結果網友全讚翻「太好了，終於不用補班了」、「有特休一樣可以自己放連假啊」、「很好啊，該怎麼放就怎麼放」、「要放連假的自己請假」。

也有網友認為連假出遊到處人擠人，「想要連假出遊自己請假，才不會一堆人」、「高速公路終於不用一直塞了」、「沒連假才不會被飯店業者漲房價」。

至於明年的中秋節及國慶日假期，中秋節落在9月17日星期二，想出遊的民眾可以在9月16日請假，就能連休4天；國慶日落在星期四，10月11日星期五請一天假，也能連休4天。