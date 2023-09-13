刑事警察局偵查第一大隊接獲民眾報案，指稱通訊軟體Line上被加陌生好友，該名「陌生好友」誘騙受害者投資虛擬貨幣，拍膛保證可從旁協助操作獲利，藉此哄騙受害者加入假投資平台「COINPAYEX」，前後一共誆騙受害者匯款新台幣1300多萬。刑事局表示，今年3月已先後發起至少四波搜索行動，一共逮捕詐團成員23人，起出疑似不法所得2158萬元。全案訊後依《詐欺》、《洗錢防制法》等罪嫌，移送新北地方檢察署偵辦。
刑事局指出，獲報後由專案小組長期跟監蒐證、調閱監視器影像等，歷經二波行動，分別於今年3月於嘉義地區，循線拘提張姓車手等共7人到案。5月時，刑事局於高雄拘提許姓收簿手、車手及自願性人頭帳戶等9人到案。後續再溯源循線追查，並鎖定以蔡嫌為首的不法洗錢集團，查出該集團成員將受害者匯款金流，層轉數次以企圖規避查緝。
警方表示，專案小組於8月底見時機成熟，循線在台北市及新北市等地，趁蔡嫌夫妻開車外出將二人逮捕歸案。警方並從蔡嫌臥室保險櫃，查扣疑不法所得2158萬元；另同步拘提6名共犯到案。
刑事警察局提醒，近來投資詐騙猖獗，詐騙標推陳出新，民眾務必提高警覺，切勿在通訊軟體加陌生人為好友。對於網站上或網友推介各種投資平台或標的均應審慎查證，如有疑似詐騙電話或訊息之相關疑問，可撥打警政署165反詐騙諮詢專線，或就近前往警察機關進行查證。
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