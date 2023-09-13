科技顧問公司CCS Insight首席分析師伍德（Ben Wood）和戈比（Leo Gebbie）今天參加蘋果公司（Apple）發表會，指出iPhone 15 Pro和新款Apple Watch，皆可以看見頭戴裝置Vision Pro的部分影響。

伍德於社群平台X表示，iPhone 15 Pro支援空間影像拍攝，另外，新一代Apple Watch，透過讓拇指和食指互點2下的手勢來控制介面，這些新功能和Vision Pro的關鍵互動方式相似。

除第9代Apple Watch外，第2代Apple Watch Ultra也添加了手指互點的新手勢功能，蘋果認為，這項功能將改變穿戴式行動裝置的使用方式。未來，使用者不必再觸碰手錶螢幕進行操作、因此也不必使用到另一隻手。

戈比推文說，iPhone 15 Pro添加空間影像拍攝功能是「明智決定」，因Vision Pro拍攝影片的構想，在使用者介面上感覺並不理想，Pro系列相機升級後的新功能，讓消費者較能輕易與明年上市的Vision Pro結合。

分析師看好iPhone 15 Pro拍攝空間影像、並使用Vision Pro沉浸式體驗，不過，蘋果表示，這項新功能今年稍晚才會推出，暗示著可能會有更新。

蘋果今夏發表Vision Pro，售價3499美元（約新台幣11萬元），生產和產量一直受到外界關注，執行長庫克（Tim Cook）今天在發表會上仍表示，Vision Pro進展順利，有望於2024年初出貨。

伍德也認為，智慧型手機的照相功能向來是消費者關注的一大特色，Pro系列相機升級，最高能實現5倍光學變焦，這縮小了與三星Galaxy S系列新機10倍光學變焦的差距。

此外，Pro系列採用鈦金屬外框，伍德表示，蘋果手機通常能引領趨勢，Pro系列外觀更出色、重量更輕是其一大優勢；因此，2024年，其他廠牌的旗艦機是否會採用鈦金屬外框，備受矚目。

在台灣，iPhone 15 Pro售價為新台幣36900元、iPhone 15 Pro Max為44900元。值得注意的是，iPhone 15 Pro Max容量是從256GB起跳，沒有128GB選項。