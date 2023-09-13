百萬YouTuber Joeman（九妹）受邀參加美國蘋果發表會，他稍早也在IG拍短影片開箱了最新的iphone15 Pro Max，大讚霧粉色iPhone 15有夠美「少女心噴發～」，Joeman指出，霧色適合裸機，iPhone 15也是採用USB Type C接頭，實體吸引網友大讚可愛。

Joeman參加美國蘋果發表會後，立刻在IG更新動態，他拿實機體驗說道：「各位在我手上就是最新的iPhone15 Pro Max，外框是鈦金屬，整個拿起來我覺得體感，感覺至少輕了20-30克。」Joeman接著提到新功能：「還有5倍的變焦，長焦表現非常好。」並把手機轉到底部「重點是有沒有，朝思暮想的Type C，而且Pro跟Pro Max都是USB 3.0的」。

接著Joeman拿粉霧色的iPhone 15，Joeman指出「雖然說效能沒有太大的提升，但是這個粉紅色真的是有夠美」，並拿出14做比較，而Joeman指出，iPhone 15也是採用USB Type C接頭，不過據悉為USB 2.0，網友看了都驚呼：「粉色好耶」、「超可愛」、「哇~~ 好美的粉色」。