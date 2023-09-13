蘋果iPhone 15系列新手機今天亮相，全面導入「動態島」螢幕設計、USB-C充電孔；雖然新機美國售價不變，但受匯率影響，入門款iPhone 15在台灣漲價新台幣2000元，各機型漲幅不一。

根據蘋果官網，6.1吋的iPhone 15售價新台幣2萬9900元起，比iPhone 14貴2000元；6.7吋的iPhone 15 Plus售價3萬2900元起，比去年漲價1000元。

6.1吋旗艦機iPhone 15 Pro售價3萬6900元起，漲價2000元；6.7吋iPhone 15 Pro Max取消128GB儲存容量選項，墊高入手門檻，256GB售價4萬4900元，比去年貴2000元。

4款新機將於15日晚上8時開放預購，22日開始供貨。

iPhone 15與iPhone 15 Plus採用業界首創的注色玻璃背板，搭配紋理霧面外觀，以及全新弧形邊緣的鋁金屬機身。4800萬像素主相機可拍出超高解析度照片，帶來全新2倍望遠鏡頭選項，總共能為使用者提供3段光學變焦，就像擁有第3台相機一樣，並提升低光源環境拍攝表現，無須切換到「人像」模式即可拍攝人像照。

iPhone 15與iPhone 15 Plus皆配備「動態島」螢幕設計，可顯示重要通知和「即時動態」，例如在「地圖」中查看接下來的方向、控制音樂，以及與第三方App整合，獲得有關餐點外送、乘車共享、體育賽事比分、旅遊行程等動態的即時更新。

旗艦機型iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max採用航太等級鈦金屬設計，是蘋果歷來最輕量的Pro機型，同時仍保有高強度。全新設計還包含弧形邊緣，以及可自訂的「動作」按鈕，代替以往只能用來切換響鈴和靜音的單一功能開關，提供更多選項，例如快速啟動相機或手電筒、啟用「語音備忘錄」等輔助使用功能。

在A17 Pro晶片的驅動下，iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max的4800萬像素主相機具備運算攝影的強大功能，使用者得以在24公釐、28公釐和35公釐3種常用焦距之間切換，甚至可以從中擇一作為新的預設焦距。

iPhone 15 Pro具備3倍望遠相機，iPhone 15 Pro Max則提供iPhone歷來最長的120公釐5倍光學變焦。iPhone 15 Pro Max上全新的望遠相機擁有4連反射稜鏡設計，結合光學影像穩定和自動對焦3D位移式感測器模組，打造出蘋果歷來最先進的穩定系統，適合拍攝特寫和野生動物照片。

今年稍晚，iPhone 15 Pro將在影片拍攝方面加入全新功能，可為混合實境（MR）裝置Apple Vision Pro錄製空間影片。使用者將能以3D效果捕捉珍貴時刻，並在明年初於美國推出的Apple Vision Pro上，重溫這些回憶。