女星周冬雨昔從北京電影學院畢業後，就以「謀女郎」身分出道，作品繁多的她獲得過金馬獎、金像獎、金雞獎和百花獎等大獎肯定，人氣不俗。近日周冬雨宣傳新戲《鸚鵡殺》特地拜訪大陸新浪傳媒大樓「掃樓」，周冬雨受訪時透露來之前問工作人員「掃樓是什麼，是要來打掃衛生嗎？」，工作人員回她：「是橫掃的掃」，此話一出笑翻不少網友。

周冬雨近日宣傳新戲《鸚鵡殺》，與另位女星李夢接受採訪，兩人談到這次到新浪掃樓的感想，李夢表示自己玩了十來年新浪，還是第一次進新浪大樓。而一旁的周冬雨笑稱自己來之前問工作人員：「掃樓是什麼，是要來打掃衛生嗎？」，工作人員回她：「是橫掃的掃」，其實掃樓就是藝人去公司大樓宣傳活動，或慰問工作人員以及體驗工作。

此外，冬雨談與李夢也分享出演閨蜜的感受，直言對手戲不多但是非常有默契，周冬雨問李夢：「假設我現在是個特別帥的帥哥」，還追問李夢：「你愛我嗎？」兩人逗趣的互動也引來不少粉絲朝聖。

《鸚鵡殺》以真實的「殺豬盤」新聞為靈感，講述了經歷「殺豬盤」騙局的周冉到福建小鎮尋人，通過一隻鸚鵡，意外認識了林致光和許照，卻漸漸發現他們與她過去遭遇詐騙的經歷有關。