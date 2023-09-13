Matt Olson ties Andruw Jones for the most HR (51) in a season in @Braves franchise history! pic.twitter.com/kOthvwHCsQ — MLB (@MLB) September 12, 2023

勇士重炮歐森（Matt Olson）持續威猛演出，13日對陣費城人轟出扳平比數的陽春彈，也是近2場比賽的第3轟，單季累積51支全壘打也追平隊史最多紀錄。

主場坐鎮的費城人先馳得點，靠著卡斯提阿諾（Nick Castellanos）的陽春炮取得領先，4局上歐森率先登場，費城人先發投手惠勒（Zack Wheeler）用外角速球對付他，歐森伸長手臂將球撈起，球正好落在左外野看台前端，本季第51轟持續堆高全壘打榜優勢。

今年之前，歐森大聯盟生涯單季最多轟是2021年的39支，本季不僅遠超自己成績，成為首位達成單季50轟的球員，也追平由安卓瓊斯（Andruw Jones，2005年51轟）所保持的勇士單季最多轟紀錄，過去隊上出產的強打好手奇柏瓊斯（Chipper Jones）、弗里曼（Freddie Freeman）都望塵莫及。

歐森有望獨佔隊史全壘打榜榜首，不過想挑戰大聯盟第10次單季60轟紀錄似乎不太可能，另外歐森賺取打點的能力同樣驚人，距離例行賽結束剩下大約半個月，128分打點遙遙領先並列國聯第2的阿隆索（Pete Alonso）和貝茲（Mookie Betts），有望打破由薛菲爾德（Gary Sheffield）於2003年打下的132分打點單季紀錄。