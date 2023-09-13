歌壇天后李玟生前踢爆《中國好聲音》賽制不公，還慘遭節目組羞辱等黑料，引發各界嘩然，就連那英也捲入霸凌風波成為眾矢之的，更與姐姐那辛一同被冠上「最黑兩姊妹」的汙名，如今知名導演宋祖德也看不慣她的作為，要求廣電局將她逐出娛樂圈。

大陸歌手刀郎傳出曾因為那英的反對，未能入圍「十年影響力歌手」，引發諸多粉絲對那英不滿，對此，宋祖德日前在微博曬出影片，怒批那英為人向來驕橫跋扈，欺負長年用心在音樂事業上的人，講到情緒激動處，還公開向廣電局喊話，呼籲對方將那英永遠逐出演藝圈，不要讓她有賺任何一分錢的機會，更要求那英必須向刀郎公開道歉。

宋祖德這段影片曝光後，頓時成為熱門話題，不過他卻在影片中不忘推銷眼貼產品，不禁讓人質疑想藉刀郎宣傳公司產品和蹭流量，讓許多網友紛紛留言嘲諷：「真是服了，怎麼一天天的都在胡說八道」、「有證據嗎？有證據就去起訴啊」、「他除了會蹭熱度之外，還會做什麼呢？那英即便再不堪，好歹也唱過幾首好歌」。

甄妮先前也曾點名那英，指出多年前在廣州演唱會後，有個姓那的年輕女生在酒吧唱歌，跑來自我介紹是末代格格，而跟在身邊的是有點勢力的江湖大哥，讓她忍不住嘲諷：「不知道是不是這個那英，真是祖上有德，姐妹倆挺能混的」。