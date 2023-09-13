針對此現象，企業界持續關注並積極與校園接軌，透過校企攜手合作培育未來人才，其中由仁寶(2324)、緯創(3231)及友達(2409）三大企業領軍的GOLF學用接軌聯盟（Gap of Learning & Field），特別推出「校園大使計劃」，邀請包含政治大學、清華大學、成功大學、中正大學、世新大學的學生，共同推廣由51家企業無償分享，超過330堂的免費線上課程，以及數百名實習員額等豐富資源。

GOLF學用接軌聯盟理事長暨緯創副董事長黃柏漙表示，聯盟期望透過課程與實習資源的連結安排，創造產業與學界雙贏，目前共計有超過100家的學校與企業加入，共同推動聯盟前進。為把握開學季迎來的大批新生，聯盟將透過校園大使推廣，讓更多學生能夠認識並享受到完全免費的聯盟資源，如AI浪潮下人人都需要學會的AI基礎運用、求職面試技巧等課程。

GOLF學用接軌聯盟預計透過校園實體活動，結合校園大使的社群互動，將聯盟推廣給更多學生族群，預計參與10月18日陽明交通大學企業校園徵才，屆時可至現場瞭解更多與線上課程、實習資源等資訊。

下半年實習招募即將開始，聯盟內企業會員包括友達、緯創、微星(2377)、力成(6239)、國泰金(2882)、新加坡商鈦坦科技、東元(1504)、工研院、瑞嘉軟體科技、炙星都將釋出職缺，透過GOLF學用接軌聯盟平台，學生對於實習職缺與活動訊息一目瞭然。