直播》南港建案成基泰大直翻版？ 工地地面龜裂下陷 09:052023/09/13 中時新聞網 劉詠韻 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市南港區東新街巷弄內一處建案工地，昨（12日）驚傳馬路龜裂、地面下陷；國民黨議員李彥秀今將赴現場會勘。（ 直播翻攝畫面 / 截自「中時新聞網」） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 訂閱影音： 中時新聞網 台北市南港區東新街巷弄內一處建案工地，昨（12日）下午傳出路面柏油路龜裂、地面下陷，令人擔憂會重蹈基泰大直，今（13日）國民黨議員李彥秀赴現場會勘，帶您來看現場最新畫面。 基泰背後大老闆曝光？一紙文件揭開神秘真相：出乎意料 地面龜裂下陷！南港建案成基泰大直翻版？初判肇因曝光 北市都發局涉嫌隱匿遭約談？ 王玉芬這樣回應 #南港區 #大直 #基泰 #建案 #李彥秀 也許您會感興趣 推薦閱讀 基泰總經理稱要退居二線 李四川反酸「他有站在第一線？」 13:582023/09/12 政治 基泰遭爆擁2大門神！「 這人」竟是北市府市政顧問 08:332023/09/12 政治 大直翻版？南港驚見「地裂下陷」 建案現場緊鄰忠孝醫院 19:052023/09/12 生活 北市府官員當「門神」？北檢、廉政署今組專案查弊 08:062023/09/12 社會 文林北路首排住宅 「達麗天蒔」坐擁北士科核心樞紐 16:362023/09/12 財經 大直民宅陷落「這件事」嚇壞國人？！最新4萬人民調太震撼 08:112023/09/13 政治 基泰玩陰的？蔣萬安：我在乎災民眼淚而不是建商的 12:112023/09/12 政治 南港東新街柏油路龜裂 建案工地地面下陷 19:072023/09/12 社會 北市顧問被爆是基泰門神 李四川霸氣回應了 11:322023/09/12 政治 返家取物限20分鐘！大直受災戶崩潰：根本拿不完 10:472023/09/12 生活 大直民宅倒塌持續善後 李四川：市府可公辦都更加速重建 14:322023/09/12 政治 串起來了？凌濤揭基泰、超思弊案與翁茂鍾關係 嗆賴清德別躲 11:442023/09/12 政治 北市府聲請基泰6195萬假扣押竟遭駁回！理由曝光 18:382023/09/12 社會 《傳產》北市危老六年核准869案 最熱是這區 08:282023/09/13 財經 成功拿筆電！ 工設系學生重返大直租屋處搶回設計檔案 13:272023/09/12 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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