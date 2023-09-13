台北市南港區東新街巷弄內一處建案工地，昨（12日）下午傳出路面柏油路龜裂、地面下陷，令人擔憂會重蹈基泰大直，今（13日）國民黨議員李彥秀赴現場會勘，帶您來看現場最新畫面。

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地面龜裂下陷！南港建案成基泰大直翻版？初判肇因曝光
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