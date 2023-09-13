民進黨近期接連爆發各種問題，先是立委賴品妤父親出任多家光電企業負責人惹議，再到巴西雞蛋有效期限標示錯誤，然而民進黨2024總統參選人賴清德民調依然居高不下。對此，一個最新網路投票發起調查，詢問民眾為何會有此種現象，結果讓人跌破眼鏡。

據《ETtoday新聞雲》11日上午公布的2024總統大選支持度民調，民進黨賴清德、國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲「三腳督」的狀況，賴雖仍以36.5%居冠，但侯提升5.3個百分點、來到29.5%排第二，獲得22.9%的柯則是殿後。

YouTube頻道《東森新聞》昨（12）日發起網路民調，截至13日早上8點50分，總計已有超過50000人參與。針對「你覺得賴清德民調為何不受弊案影響？」題目，有15%的網友認為「保持距離能保安全」、表態「台灣金孫一定挺」的民眾也有15%、認為「在野黨力道太弱」的國人則高達62%、剩下7%則為「其他」。

對於賴清德支持度持續領先，網友紛紛留言拋出自己的想法，「我認為是因為賴已經沒有出現在外媒的影片裡了，因為如果他都上自家的媒體，那自然沒有人會檢討監督他，所以很顯然，他根本一直都躲在安全處」、「因為斷點都設好了，在大老眼裡他只是人設很乾淨的傀儡」、「媒體被壟斷，九成被收買了，但民調也有可能没那麼真實，投票出來才是真的」、「民調看趨勢 然後準確性有待確定」。

此外，也有民眾提到，「在野抗爭力道不夠強，只因內部是一團散沙，放不下個自心中的私慾，所以永遠不會知團結為何物」、「因為對手成天搞內鬥與自爆，躺著都贏」、「基本盤30%難以撼動」、「弊案數不勝數，分散了打弊案的力道」、「有證據拿出來馬上民調大掉，可惜的是在野黨沒證據」。