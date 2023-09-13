泛歐Stoxx 600收跌0.2%，化工股下跌1.5%，表現最疲弱。基本資源股跌0.5%，受美元走強影響，大多數基本金屬價格下跌。汽車和電信股上漲0.7%。

美國將在周三（當地時間）發布消費者物價指數（CPI）、在周四發布生產者價格指數（PPI），投資人正屏息等待，這可能為全球利率走向定下基調。

歐洲央行將於周四公布利率決議，據路透社報導，市場押注該央行升息25個基點至4%的可能性約為40%，但經濟學家認為升息與否的機率相近。

中國將在周五公布一連串數據，包括房價、工業生產、零售銷售和失業率等。

德國DAX指數收跌0.5%，思愛普跌1.78%，收在126.60歐元。由於嚴峻的經濟情勢削弱企業雲端支出，甲骨文上季營收和本季展望不如市場預期，儘管公司高層釋出拿下AI大單的利多消息，但甲骨文周二股價仍然重挫，終場下跌13.50%。

英國FTSE 100指數逆勢漲0.4%，受惠於英鎊走軟。在英國央行召開貨幣政策會議前，數據顯示該國7月薪資增長仍然強勁，但整體就業市場轉弱。

焦點股方面，空巴（Airbus）跌2.4%，因發動機供應商Pratt & Whitney提出警告，因存在一種罕見的製造缺陷，未來幾年內可能隨時導致數百架空巴飛機停飛。

英聯食品（Associated British Foods）收漲5.3%，旗下快時尚服飾與食品業務意外強勁，該公司在4個月內第二度上修全年獲利預測。

總部位於愛爾蘭的Smurfit Kappa重挫10.2%，該公司同意與主要紙板製造商WestRock合併，未來將成為身價近200億美元、全球最大的紙業包裝公司之一。