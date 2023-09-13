由於高利率將至少維持半年以上，近期美國經濟持續展現韌性，類股輪動正在加快，此時可考慮選擇進可攻、退可守的股債平衡商品，投資方能趨吉避凶。

美8月ISM非製造業PMI為54.5，創今年2月以來新高，優於市場預期的52.5，服務業數據亦較預期強勁，引發市場對升息擔憂，且前St. Louis Fed總裁Bullard表示，繼續升息是必要的，引發美股下跌。此外，美國財政部長葉倫認為，儘管目前每一項通貨膨脹指標都在下行，勞動力也出現緩和態勢，美國通膨已放緩至3%，但仍高於Fed目標2%，就業人數和GDP沒有出現任何下降，根據芝商所FedWatch數據，市場仍預期聯準會最快要等到2024年5月才會降息，在此之前都將按兵不動。

張繼文表示，固定收益資產長線上漲價值相當明確，隨著各國央行即將在2024年降息，透過針對相關標的進行有意義的配置，以獲取較高殖利率和資本利得的投資機會。目前彭博美國投資級公司債指數殖利率來到5.6%，遠高於10年均值3.3%，極具收益吸引力，經過2022年通膨上揚及快速升息的衝擊後，美國投資級公司債的均價約在90(面額100)，且相較10年均值折價約14%，具備合理的長期資本利得空間。

在股市方面，張繼文指出，回顧第2季美股財報，標普500企業有79%每股盈餘(EPS)優於市場預期，遠高於5年期及10年平均，EPS年減率上修至-4.1%(從6月30日的-7.0%上修至-4.1%)，其中非必需消費類股EPS年增率54%且是標普500企業的11大類股中最佳，上修幅度最大。

預估第3季、第4季營收將分別成長1.6%、3.7%，獲利分別成長0.5%、8.2%。全球市值前10大公司，科技公司就佔7席，總市值達10.49兆美元；以2022年底全球百大企業市值總額35.16兆美元計算，這7家科技公司佔了將近1/3市值，科技目前仍是全世界股市的投資主軸，Nvidia公布優於預期的第3季財測後，生成式AI題材可望持續發酵，並助推美科技股獲利表現。