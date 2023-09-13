台農蛋品昨（12）日承認，誤標巴西進口雞蛋之期效，宣布全面回收下架，桃園市衛生局和消防官隨後率全國之先，前往大賣場稽查，確認架上並無台農蛋品進口蛋。對此，臉書粉專「政客爽」大讚桃園市長張善政，「不愧是以前當行政院長，連民進黨都稱讚過效率」。

台農蛋品宣布全面回收下架巴西蛋後，桃園市府立即致電農業部，詢問台農蛋品進口蛋的流向，希望釐清銷往桃園的情況，但農業部未正面回應，為維護桃園消費者權益，消保官立即會同衛生局人員，前往中壢和桃園的大賣場展開聯合稽查，桃市府主任消保官彭新澍並宣布，市府將進一步就桃園境內的洗選蛋工廠稽查，了解有無販售進口蛋、核對來源及標示情形，和銷售通路兩相比對查核，以確認安全無虞。

「政客爽」今在臉書發文表示，在繼代理教師全聘期後，張善政的效率又再次領先全國，在第一時間新聞出來就馬上派消保官、衛生局去稽查是否還有巴西蛋，「不愧是以前當行政院長，連民進黨都稱讚過效率的張」。政客爽也砲轟，農業部前後說詞矛盾，是個根本沒有公信力的政府部門，「現在白癡才等農業部提供資料」，部長陳吉仲只會哭，面對質疑則持續落跑中。

不少網友也在「政客爽」的貼文留言表示，「台灣多幾個張善政市長就不會這麼烏漆嘛黑」、「桃園市民的福氣」、「當初農委會還當打手打張善政，報應還來的真快」、「其他縣市首長也趕快把劣質蛋找出來，別讓民眾買到」。