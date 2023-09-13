明天（14日）是農曆7月最後一天，晚上11點鬼門關，民俗專家楊登嵙提醒，公司行號或住家祭拜好兄弟最好在下午1點到5點，祭拜時千萬不能提到「留」、「不要走」、「再見」、「明年再準備豐盛一點」、「明年再拜」等字眼，否則好兄弟會誤以為請祂留下來；另外家門有掛普渡燈記得在明天燒掉。

楊登嵙表示，除了中元節的普渡之外，一般在鬼門關閉前也會準備一些供品，送好兄弟回陰間；好兄弟在農曆7月四方遊走、吃飽喝足，必須在明天晚上11點之前結束假期回到冥府。

楊登嵙指出，基隆著名的老大公廟關鬼門是每年鬼月尾聲的重要儀式，得準備豐盛的祭品，當作送好兄弟回家前最後一頓大餐；儀式後收起關龕門的鑰匙，再寫上關龕門時辰才算圓滿。

公司行號或住家要祭拜好兄弟最好在下午1點到5點，供品盡量以乾料為主，例如餅乾、泡麵、罐頭，也可以準備一些米、油、鹽等，讓好兄弟可以帶回去，象徵好兄弟在未來11個月不愁吃。

楊登嵙特別提醒，在鬼門關拜拜時要注意，千萬不能說「留」、「不要走」、「再見」、「明年我再準備豐盛一點」、「期許明年再拜」等關鍵字，否則好兄弟會誤以為請祂留下來。

如果農曆7月有在家門前掛普渡燈，要記得在鬼門關當天燒掉、化掉，若是不能燒的材質，也要記得收起來。