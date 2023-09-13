新竹市長高虹安近日陷入豪宅、名車以及男友干政等爭議。去年九合一選舉代表國民黨參選新竹市長，並踢爆高在立委期間涉及詐領助理費及擁有小金庫的前市議員林耕仁諷刺表示，這些事發生的機率都不太高，「但又想想，其實也不意外」。

林耕仁11日在臉書表示，有鄉親在聊天時問了他幾個數學機率問題，包括有多大機率，剛好遇到部屬自願主動把加班費捐出來給老闆花？一個普通市民剛好可以約新竹市文化局長「對跨年晚會活動音樂方面，相互聊天及討論」？一個普通市民剛好可以用5萬租到新竹市豪宅的分租套房？縣市首長剛好可以遇到建商和駕駛出租「保時捷」？

林耕仁認為，這些事發生的機率真的都不太高，但又想想，其實也不意外，並諷刺「柯文哲口中的新政治就是那麼樸實無華，一切也只是剛剛好而已」。

針對近日風波，高虹安昨提到，廉政署與新竹地檢署已針對相關事件進行調查，並已完成竹市府政風處的面談及調查，還出示司機如果用私家車載送她跑公務行程時匯款司機的證據。至於租屋爭議，高虹安強調是李姓朋友處理，租約或租賃的部分，廉政署、政風處或地檢署已進入調查程序，租賃的事情也會做相關報告。