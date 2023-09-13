2019年台劇《想見你》掀起一陣熱潮，失去交往多年男友的女主角黃雨萱（柯佳嬿飾演）透過卡帶機穿越時空來到1998年，卻看到與自己逝世男友王詮勝（許光漢飾演）長得一模一樣的男高中生李子維（許光漢飾演），以及和自己性格相去甚遠但樣貌相同的女高中生陳韻如（柯佳嬿飾演）。除了運用穿越劇的新穎題材，懸疑劇情也能推理思考，獲得觀眾熱烈好評，電影版《想見你》在《DailyView網路溫度計》華語片網路口碑排行榜位居第63名。

該部作品不僅帶動許光漢、柯佳嬿及施柏宇在海外高人氣，Netflix更是找來當紅明星安孝燮、全汝彬翻拍《走進你的時間》，未料安孝燮時空背景、造型曝光後卻意外引來網友熱議。

image source:《DailyView網路溫度計》華語片網路口碑排行（2023/06/14~2023/09/11）

▲ 想見你電影版位居網路溫度計的華語片網路口碑排行榜第63名。

韓版《想見你》正式上映！安孝燮、全汝彬、姜勳主演《走進你的時間》

翻拍台劇《想見你》的Netflix影集《走進你的時間》除了維持原版的框架，還找來重量級演員安孝燮、姜勳和全汝彬飾演男女主角，故事描述男主角具延准（安孝燮飾演）因為空難意外身亡，女主角韓俊熙（全汝彬飾演）因為過於思念延淮，於是便聽著徐志源〈收集我的眼淚〉從2023年穿越來到1998年，不僅靈魂附身到權珉周（全汝彬飾演）身上，還意外撞見與男友樣貌相同的南時憲（安孝燮飾演），以及暗戀自己的鄭仁圭（姜勳飾演）。

同性戀背景遭更改！《想見你》、《走進你的時間》差異

曝光儘管《走進你的時間》故事架構仍以台版《想見你》為主，但有眼尖網友發現同性戀背景設定遭調整，原作原本是王詮勝因為喜歡男生，向對方勇敢告白後慘遭同儕霸凌，一氣之下跑去親對方嘴巴，卻被對方狠狠揍了一拳，最後王詮勝選擇跳海自盡；韓版《走進你的時間》具延准卻是與泰河（路雲飾演）親密的相處，直到兩人駕車出遊時遭遇車禍身亡。

安孝燮變流浪漢？韓版《想見你》造型被拿來對比：許光漢完勝

此外，也有韓國網友在theqoo上以「현재 드덬들이 충격을 금치 못하고 있는 드라마 "너의 시간 속으로"(상견니 리메이크)으로 속 안효섭 헤어（安孝燮在電視劇《走進你的時間》髮型讓觀眾驚嘆不已）」為題發文，直接貼出安孝燮和許光漢髮型對比圖，原PO也無奈寫下「到底是誰建議剪這個髮型，還有為什麼沒人阻止，至今仍是個謎」。

不少韓國網友也認同「有資本並不代表你能做好的意思」、「不要只看翻拍版，還要看原版」、「安孝燮很帥，但是頭髮讓人失望」、「那不是一張可以駕馭頭髮的臉」、「男主角的視覺效果是最重要的，令我震驚的是在確認造型前沒有人阻止」，也有人認為安孝燮演技無法駕馭，「你如果看這部劇，演技問題比頭髮問題更多...安孝燮演技不好」、「髮型、演技、導演都是問題」。

臉書《韓網評論翻譯站》也轉發該則論壇貼文，台灣網友評價「真的沒人能超越許光漢的李子維」、「許光漢完勝」、「台版果然是經典無法超越」、「論髮型的重要性」、「直接變流浪漢是哪招」、「感覺變emo男」、「沒有對比沒有傷害」、「還我帥氣安孝燮」、「這是《流星花園》的髮型欸，現在的韓國人也不留這種髮型了吧」，但也有網友表示，「雖然我也很喜歡安孝燮，但許光漢的演技跟造型真的完勝！辛苦演員們了，韓版也很好看，但仍無法超越台版」。

《走進你的時間》預告曝光就成話題！「安孝燮變流浪漢」聲量破千筆

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看近三個月《走進你的時間》聲量趨勢，可以發現8月11日Netflix發布《走進你的時間》官方預告，因為安孝燮、全汝彬及姜勳重量級演員出演，在臉書、IG和YouTube都造成廣大迴響與討論，網路聲量累積1,117筆；9月10日隨著《走進你的時間》正式上架，有網友認為劇情部分設定和原版有所差異，加上安孝燮在飾演年老的李子維造型讓韓網批評「變流浪漢」，網路聲量也飆高至1,261筆。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年06月14日至2023年09月11日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『《走進你的時間》』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。