蘋果發表會台灣時間13日凌晨登場，正式公開iPhone 15系列新機，美國售價打破外界預測並未漲價，然而台灣官網售價依然上漲新台幣1至2千元，引起網友們熱烈討論。

蘋果發表會除了公開iPhone 15新機，還展示Apple Watch Series 9、Apple Watch Ultra 2及Type-C AirPods耳機等新品，原先外界預測iPhone 15新機將上漲100至200美元，已反映iPhone 15高階款新處理器與零件成本，但最終美國售價並沒有上漲，推估是考量總體經濟環境不佳的因素。

即使美國售價沒有調漲，但台灣售價對比iPhone 14系列開賣的價格依然上漲1至2千元，iPhone 15 Pro Max系列漲2500元，iPhone 15與iPhone 15 Pro漲2千元，iPhone 15 Plus漲1千元。

PTT網友熱烈討論iPhone售價，「哇這價格真的有漲到」、「台幣爛成這樣，完全不意外」、「這什麼鬼價格，比去年還貴，繼續用14pro好了」、「美國是未稅價+台幣貶值」、「臺灣就不升息，臺幣一直貶值，有啥辦法」、「央行死不升息，這匯差…基本款都要三萬喔？」