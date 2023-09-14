新竹市長高虹安近日遭到前新竹市文化局長錢康明爆料，指出其「好朋友」李忠庭干涉市政。此外，高虹安也被指控居住在5000萬豪宅、保時捷私家車接送跑行程等。高虹安今（12）日回應，現在是總統與立委大選期間，因為個人的事情占據媒體版面，希望後續能回復到關心總統政見或影響社會大眾利益的事件。廉政署與新竹地檢署已針對相關事件進行調查，自己昨天也完成新竹市政府政風處的面談及調查。

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/09/05～2023/09/11 ）統計調查，高虹安近一週網路聲量出現兩次明顯上升，第一次為9月8日，聲量共2萬2,030筆。當時新竹市議員楊玲宜爆料高虹安跑行程時有保時捷等多輛百萬名車代步，並居住在一戶價值5000萬元的「回建築」社區。對此，高虹安回應，豪宅為男友的租屋處，有租賃事實，僅承租部分房屋而非整層樓面，也強調「本人更絕無所謂私下接受建商饋贈或無償收受」。

第二次上升為聲量最高點出現在9月11日，共4萬6,329筆聲量。錢康明於個人臉書寫下，高虹安的「好朋友」不是幕僚長，不是府內人員，還常把市長室的主任和某些秘書單獨約出去談事情，特別關心市府內部的事情。被不少網友猜測為「好朋友」的高虹安男友李忠庭，也透過民眾黨新竹黨部發聲明，表示自己絕無私下約談局處首長或市府秘書「喬事情」，也深知無權干涉市府任何業務，亦無任何市政決策權。

此外，資深媒體人黃創夏在節目中提到，「高虹安只會當一任」是許多人的共識，搞不好連一任都做不完，新竹市民可能會在今年12月26日高虹安上任滿一年就啟動罷免。

針對高虹安近來種種爭議，鴻海集團創辦人郭台銘在受訪中也提到，自己相信高虹安的專業與清白，高虹安應該用自己的專業、事實，與法律團隊贏回她的清白與信譽。雖然遭受很多政治打壓與抹黑，但高虹安必須用行動力證明自身清白，用事實去說明一切、用法律挽回清白，是最好的做法。

民眾黨主席柯文哲辦公室也提到，高虹安的座車與住宅，屬於個人隱私，民進黨政治操作不擇手段，開記者會、造謠、毀人名譽。時代力量立委王婉諭也提醒柯文哲，針對黨內公職涉入廉政事件，應站出來表達態度，啟動黨內調查，「新政治不該是遇到自己人就沒有立場、沒有底線的腥政治」。