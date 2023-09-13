近年來臺劇的題材越來越多元，除了愛情劇之外，也出現醫療、職人、懸疑、犯罪、律政、政治等多元題材，其中政治劇在近幾年更是表現亮眼，先是《國際橋牌社》驚豔眾人，之後也推出第二季及外傳《和平歸來》，接著今年的人氣影集《人選之人—造浪者》更是帶起一股風潮，可以說是2023年最熱門的劇集，當中許多政治人物角色也造成話題。

其實不只政治劇，其他的律政、懸疑劇中也常出現形象刻畫深刻的政治人物角色，在演員們的深度演繹下成為故事中的靈魂。在2023年的眾多精彩臺劇中，哪些政治人物角色在網路上有著最高的討論度呢？《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，分別調查出了2023年臺劇中的女性、男性政治人物角色TOP 5，一起來看看吧！

女性角色 TOP 5

NO. 1 翁文方

作品：《人選之人—造浪者》

演員：謝盈萱

「我們不要就這樣算了，好不好？」在《人選之人—造浪者》中，如果要選一句讓人最印象深刻的臺詞，一定有不少人腦海中第一個浮現的是出自翁文方口中的這句話。在《人選之人》裡，身為公正黨文宣部副主任兼發言人的翁文方，正直、幹練又勇敢的形象讓人印象深刻。

面對下屬的溫柔，也是翁文方這個角色吸引人的原因之一，身處於現實中的許多不公不義，她也絕對會站出來試圖改變現狀，敢於挺身而出的性格讓許多人直呼好想要一個這樣的主管。這樣的角色特質在謝盈萱的詮釋之下深深打動人心。此外，在劇中她和伴侶朱儷雅的甜蜜互動，也讓網友們看得心花怒放，「有一種關係叫翁文方跟朱儷雅」、「有文方有愛心」、「希望能有這樣的領導者可以追隨」。

NO. 2 林月真

作品：《人選之人—造浪者》

演員：賴佩霞

「總統大選」是《人選之人—造浪者》中很重要的核心，公正黨、民和黨的兩位總候選人在劇中備受矚目，其中公正黨主席林月真就有著超高的討論度，睿智知性的形象、遇到危機時的冷靜判斷力和面對議題時的溫柔，都被演員賴佩霞以精湛的演技傳達給觀眾，彷彿現實生活中真的有這樣一位總統候選人，許多人看完劇之後都表示「好想把票投給林月真」。

「請等待這個社會追上你們的那一天。」劇中林月真給性騷擾案受害者手寫卡片上的一句話，讓許多觀眾為之動容；在大學演講面對學生尖銳提問時，為顧全大局巧妙地迴避問題，漂亮地結束講座，也讓不少人印象深刻，入魂的演技讓不少人覺得有機會角逐本屆的金鐘獎，「讓我驚豔的是飾演林月真（本名：賴佩霞）的演員」、「賴佩霞那場面對學生的演講，讓我拍手」。

NO. 3 陳令秋

作品：《八尺門的辯護人》

演員：潘儀君

「如果必須要殺，那就要在殺在最好的時刻。」相信看過《八尺門的辯護人》的人，一定都曾被這句臺詞和隨之而來的劇情反轉深深震撼。這句話出自劇中由潘儀君飾演的法務部長陳令秋一角，冷豔的外表、理性而清晰的思路再加上果決的行事風格，讓許多人在一開始就被這個角色吸引。

雖然陳令秋為了達成目的不擇手段的行為讓不少人覺得殘酷，然而這樣看清現實、為了更大的理想而背棄某些信念的作法，也讓這個角色更加複雜，潘儀君完美地呈現了陳令秋的深層心理，「她的理想一直沒有變，只是當下必須犧牲讓他死得有價值」。

NO. 4 許書華

作品：《國際橋牌社外傳：和平歸來》

演員：張詩盈

《國際橋牌社》在今年推出的外傳《和平歸來》以SARS（嚴重急性呼吸道症候群）流行期間和平醫院感染封院的事件為原型，其中由張詩盈飾演的臺北市衛生局長許書華一角便是根據當時的衛生局長邱淑媞塑造。劇中時常飆罵下屬的許書華跋扈的態度讓觀眾們恨得牙癢癢，也因此佩服張詩盈的演技。

少年得志、想力求表現的許書華時常不顧專家的意見一意孤行，面對下屬更總是頤指氣使。張詩盈將這個角色的自負、潑辣和高傲展現得淋漓盡致，也讓觀眾們非常能代入情緒，「每次看局長發飆都好過癮」、「演得實在太好了」。

NO. 5 孫令賢

作品：《人選之人—造浪者》

演員：呂雪鳳

《人選之人—造浪者》中，總統孫令賢雖然戲份不多，但也是劇中的重要角色。在這部政治幕僚職人劇中，兩位總統候選人扮演著重要的角色，孫令賢作為林月真的競爭對手，在網路上也有不少相關討論，其中的焦點莫過於兩大黨的總統候選人都是女性。

許多人認為，《人選之人》將兩位候選人都設定為女性，是一種「女力」的展現，劇中孫令賢在選舉宣傳期間遭到公正黨支持者攻擊、受到性羞辱時，公正黨出面呼籲停正這樣的行為，讓人印象深刻。此外，很好地將執政者形象呈現出來的演員呂雪鳳，也得到不少網友好評，「雪鳳姐超棒」。

男性角色 TOP 5

NO. 1 趙昌澤

作品：《人選之人—造浪者》

演員：戴立忍

《人選之人—造浪者》中，擔任立法院長趙昌澤，五十幾歲的年紀已坐穩國會議長的位置，政治前途一片看好，後來也被選為和孫令賢搭擋參選的副統總候選人。在劇中戴立忍演活了這樣一個成功人士的形象，同時也深刻呈現出那些在光鮮亮立的外表背後，不為人知的骯髒陰暗面。

外遇、拍裸照、威脅、謊言，趙昌澤的種種令人髮指的行為讓觀眾氣憤不已，為了維持良好形象而使用的手段也讓人不寒而慄。戴立忍將這樣一個深具心機城府的角色完美詮釋，演技受到網友稱讚，「找戴立忍來演，真的很厲害」、「戴立忍真的太適合演斯文敗類了」。

NO. 2 羅一凡

作品：《地獄里長》

演員：林哲熹

原名《愛的混混》的《地獄里長》，是帶有靈異、奇幻元素的劇集，擁有特殊體質的里長羅一凡，講義氣又不拘小節的個性讓他總是熱心助人，一旦開始幫忙就一定會好人做到底。認為法律冰冷而沒有溫度的他，深信唯有神靈、情感才能讓問題真正地被解開、放下。

靈異體質加上里長身分的設定，讓這個角色總是有各種不可思議的境遇，以地獄的「十殿」作為劇情發展的主軸也相當有趣，在每一殿中羅一凡和劇中其他角色一同前行、成長，演員林哲熹的表現也引發許多討論，「期待哲熹飾演不同的角色」、「演技好棒」、「演技不錯也很帥」、「超好看，演得很自然」。

NO. 3 高振綱

作品：《人選之人—造浪者》

演員：卜學亮

要說《人選之人—造浪者》中大家最討厭的角色，一定有不少人第一個想到的是公正黨的「高副秘」一角。在公正黨擔任副秘書長的他，帶有陳舊過時的思想與觀念，總是憑自己的主觀意見倚老賣老，駁回其他黨工的建議，老油條的處事態度讓許多人在看劇的過程中都不自覺想起自己職場上的討人厭上司。

遇到事情不正視、不處理，只會「搓湯圓」的做法，也讓不少人看了氣憤不已，尤其在面對黨內性騷擾事件時，高副秘試圖大事化小三姿態更是令人感到不屑，演活這個角色、讓許多人看了就氣的卜學亮演技也受到肯定，「卜學亮真的演得有夠討厭」、「卜學亮真的把職場上的笑面虎主管演到爐火純青的程度」。

NO. 4 翁仁雄

作品：《人選之人—造浪者》

演員：柯一正

在《人選之人—造浪者》中，除了選戰、幕僚、職場與性別等議題外，家庭關係也是其中一個亮點。翁文方的父親翁文雄（柯一正 飾），和女兒的互動處處充滿細節，對女兒的行為、性傾向的態度從不支持到慢慢理解的過程，內心的掙扎、糾結、妥協與對文方的愛，這些都讓人為之動容。

劇中文方想邀女友朱儷雅到家中吃飯時，翁仁雄一開始的態度和往常一樣冷淡，一句「她家沒飯喔？」讓文方心灰意冷，然而離開時又大聲地補了一句「我們家有飯啦」，含蓄地表達對女兒的支持，隱藏在冷漠外表下深深的溫情讓許多人看了都和文方一同眼眶泛淚，「很佩服柯一正這樣細膩的表演功力」、「短短幾秒鐘幾句台詞，陳述了父親的抗拒，懊悔，及後來的接納」。

NO. 5 葉九昇

作品：《國際橋牌社外傳：和平歸來》

演員：唐豐

在《和平歸來》裡的臺北市長葉九昇一角其實就是以SARS期間的臺北市長馬英九為原型。在劇中身為國家黨權貴子弟，同時也是媒體寵兒的葉九昇，政壇路途可以說是一帆風順，在市長選舉中也以超高的得票數高票當選，良好的媒體形象再加上俊俏的外型，讓他被封為「吸票磁鐵」。

然而為了維持自己的形象，當危機發生時葉九昇首先做的就是澄清自己的責任，寫實的劇情讓觀眾看了都超級有感，而演員唐豐帥氣的外型和整體氣質也被網友們認為超級適合這個角色，更有不少人會將之和《國際橋牌社》前兩季飾演該角的張書偉比較，「辨識度超高」、「那個氣質」、「這個太像了」、「我覺得這選角超棒的」、「真的跟當年的好像」、「九昇好帥」。

image source:《DailyView網路溫度計》

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年01月01日至2023年09月10日，約9個月。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『臺劇政治人物角色』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

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本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統