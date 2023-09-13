能唱、能作、能形塑自己、能打造他人！台灣首檔原創音樂選秀實境節目《MUSIC MAKER 音樂主理人》，以原創音樂為賽事主軸，進行一場別開生面的特殊音樂選秀，鼓勵所有音樂創作者找回「最原始的初衷」。

發揮自我獨有的風格，無論是展現才華，或是幫不同的對象找到流量密碼，只要相信自己、不斷前進，一次次完成每場別出心裁的創作展演，這座舞台永遠屬於這些發光的音樂人。《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，整理出節目中最搶眼的十位選手，並獨家分析出他們的網路聲量排名，哪位是你最喜歡的音樂主理人呢？一起來欣賞他們的作品吧！

NO.10 傑木斯

「開始覺得音樂好玩的時候，其實是開始彈吉他之後。」總是面帶親和笑容、擔任錄音室技術工程師的傑木斯，其實是一位經驗豐富的創作型歌手，創作資歷6年，擅長民謠、都市鄉村和R&B曲風，曾多次擔任樂手與編曲工作。

他的音樂之路，透過跳躍的想法與陣陣的吉他聲來展現，他曾說一度不知道自己是哪裡人，直到找到迴盪在兒時記憶中的台語母語音調，決定成為一個專業台語歌手。平時說話輕柔的傑木斯，一唱歌便能以反差極大的沙啞嘶吼、低沉共鳴，比賽中以表達思鄉的〈半島夜曲〉征服人心容易被觸動的那一塊。

NO.9 JAS

「樂觀是我最大的特質，我做音樂其實蠻靠感覺的。」才氣滿滿的JAS，擅長融合 EDM、Pop、Jazz 、電子等多元曲風的流行音樂，以前學習古典音樂，兩相融合讓她的製作擁有獨到的奇幻感。JAS的聲線非常乾淨動人，作品傳達出真誠的力量。

聽她的歌，就像徜徉在無限漂流的音樂海，又像置身無重力的小宇宙。當JAS創作出〈雲林〉這首歌，面臨淘汰挫折時坦言會因評審或外界評價，讓她對音樂的想法受到影響，有許多網友留言雖不是傳統詞曲流派，獨具匠心的安排也能收獲許多歌迷，希望她能重拾信心，繼續創作屬於自己的歌。

NO.8 Jocelyn

Jocelyn（940），畢業於波士頓大學廣告系，姣好外型與堅強歌唱實力讓她一上台就能抓住觀眾眼球與耳朵，擅長R&B、華語抒情和Urban Pop曲風，是一位能力值極高的全職歌手。

比賽中，她以一首〈Monday Taipei〉吸引了評審的視線，被讚歌詞獨特、旋律抓耳。她說，每首創作都代表自己不同階段的體悟，卻苦無沒有平台可以讓更多人聽見，勇敢追求音樂夢想的Jocelyn，即使與父母發生衝突、挫敗不斷仍不想放棄。她曾參加選秀比賽《聲林之王3》，好聽的轉音讓觀眾留下極深的印象。

NO.7 3WICH

〈歡迎光臨 我的台北〉中毒性滿滿的旋律與貼近台北燈紅酒綠的歌詞，獲得評審的好評。3WICH的音樂融合了Hip-Hop、melody rap、RnB、Acoustic 的元素，他用輕鬆的口吻對鏡頭說：「你可以叫我三明治。」這個梳著辮子的痞痞男孩，為了追尋夢想參加過選秀節目《超級偶像》，只不過才開頭五分鐘，就飲恨說掰掰。

為了維持家計，3WICH曾過著早上賣豆腐、下午上課、晚上當DJ的生活，試圖用音樂讓肝癌父為他感到驕傲，卻因受騙失去所有積蓄，後來受到電影《百元之戀》鼓舞，找回享受音樂的初衷與熱愛。他說，因為這條路很難，一定會有很多人阻擋，不過有人成功過，「我就是要跟他一樣」，從眼神中流露出堅定的決心與毅力。

NO.6 A.F

來自台北的A.F崔欽翔，學生時期玩搖滾、大學玩Hip hop、畢業之後玩電音，除了音樂製作人之外，還身兼影像導演，音樂風格多變，融合了電子、Hip hop、Disco、dubstep、house，與圈內無數優秀的音樂人田馥甄HEBE、瘦子E.SO、孫尤安、BCW等合作過，甚至製作過女團。

A.F從4歲開始學習小提琴，音樂功底深厚，他還有一個身分，是曾入圍第24屆金曲獎「年度最佳樂團」的知名樂團「謊言留聲機」主唱、KB手、製作人。他與YouTuberAries艾瑞絲合作的〈K.O.L〉，充滿詭譎的編排征服現場所有觀眾，藝術家性格的他，不喜歡走尋常路，加入比賽沒多久就因「不是討厭華流，只是我覺得它不是我擅長」、「不作流行歌」的說法為節目激起一波關注度。

NO.5 李竺芯

自稱22+11歲的李竺芯，擁有美麗歌聲的台南女兒，居住在花蓮超過七年，她擅長將電子、搖滾、流行與各種語言、風格完美揉合，甚至結合自然聲響的特色，音樂風格相當獨特。

個頭嬌小、身形柔軟的她，同時也是一名歌唱老師。身為一名專業唱作人，李竺芯可說是戰功赫赫，11歲就開始錄製、出版作品，知名曲目《木蘭》在YouTube已有161萬點閱次數，曾奪得2022年「臺南 Sing 時代之歌」原創音樂比賽的冠軍。近期比賽中，李竺芯以一首略帶搞怪、巧思不斷、與YouTuber酷炫合作的歌曲〈酷酷的哭〉獲得壓倒性好評。

NO.4 翊庭

被主持人陶晶瑩點名為「外星人」的怪怪美少女翊庭，aka白金會員shopee girl、單身公寓主委。她來自政大黑音，音樂風格融合Pop、Hip Hop、R&B、抒情搖滾，寫歌題材貼近生活，充滿年輕人喜歡的元素，比如網購成了蝦皮白金會員、被算命師預言晚年孤單終老、與爸媽期待背道而馳的隔閡，都成為她創作的材料。

比賽中一首與莫宰羊合作的歌〈如果我不是你想的那樣〉，唱出許多為人子女的擔憂心聲，至今已超過50萬次點播。在音樂的世界裡，每種獨特存在都能找到共鳴靈魂，翊庭辨識度十足的磁性嗓音，加上擁有極強記憶點的旋律，都釋放出她找尋同伴的訊號，等著每一位被召喚的「願者」開心上鉤。

NO.3 NIO

擁有台灣和英國血統，不斷移動居住地的NIO，音樂以電子音樂為基底，融合了Garage、POP、R&B、Funk，充滿新潮與經典的碰撞，畢業於英國當代音樂表演學院的他，不僅歌唱得好、樂器也是一把罩，NIO強調「好音樂不只讓你WOW，而是會讓你心動」，他與Bii畢書盡合作的〈天際線 Skylines〉被許多網友讚為非常耐聽的歌曲。

長相帥氣，外型高大的他，15歲就被街舞老師推薦到參加新人培訓比賽，更成為日本練習生，赴日培訓兩年，因為想繼續創作而放棄男團之路。NIO大學時期組搖滾樂團認識了HUSH，之後擔任HUSH在倫敦巡演的共演樂團及上海巡演的樂手。

NO.2 秦宇子

擁有壯族血統的美國華裔歌手秦宇子YUZI（UZ），身材火辣性感，舉手投足充滿自信風采，自創曲〈我是花蓮〉一開口就驚艷眾人，每一集比賽都嚇到評審發出「妳也太能唱了」的極致讚美！她的音樂融合Funk、R&B、Jazz、Rock、Blues，創造出一種屬於自己的風格，有點性感、帶點慵懶，卻又充滿遼闊、高亢的力量。

UZ的唱功充滿細節，曾為小甜甜布蘭妮唱過Demo，征服大大小小歌唱比賽，最為人所知的是2014年在節目《中國好聲音》加入齊秦戰隊，成為該組冠軍，也曾跟熱狗MC Hotdog合作歌曲。她的創作能量豐沛，搭配她的歌聲，簡直成為PK最強武器，一出場就令觀眾折服不已。

NO.1 潘俊佳

「我是潘俊佳，以前大家都叫我嘎嘎，現在開始想要用本名創作。」曾是知名團體《MP魔幻力量》主唱的潘俊佳，退團後的幾年期間陷入低潮，經歷痛苦自我懷疑、逃避大眾視線後，他到咖啡廳工作、擔任剪接、執導MV、到潛店取得助教資格等，豐富的生活經驗讓他找回平靜的內心，發現自己還是熱愛音樂，這段享受自由與療癒的經歷，也促使他在節目中創作出〈山海浪人〉這首歌。

擁有原住民血統的潘俊佳，展現出搖滾與流行的生命力，他略帶沙啞卻極有魅力的嗓音，一開口就能俘虜眾人。從樂團主唱到個人創作，不只經營自己也嘗試為他人打造曲目，他說，音樂就像空氣，如此理所當然、密不可分，是他生命中無法割捨的一部分。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年01月01日至2023年09月11日，約9個月。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『《MUSIC MAKER音樂主理人》選手』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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