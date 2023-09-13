美國防部當地時間12日公布了《2023年網路戰略》的非保密版本摘要，將中國大陸定為五角大廈在網路空間的頭號威脅。美國防部官員表示，將繼續採取「前置防禦」（defend forward）措施，應對中國大陸在網路空間的挑戰。

美國之音報導，負責網路安全政策的美國防部副助理部長歐陽沅（Mieke Eoyang）在新聞簡報會表示，該戰略將中國大陸確定為美國在網路領域的步調挑戰（pacing challenge），並認識到俄羅斯在網路空間構成的重大威脅。戰略確定的其他持續威脅包括北韓、伊朗跨國犯罪組織，包括勒索軟體團夥、網路竊賊和駭客活動者。

報導指，五角大廈的網路戰略對美國國家安全戰略、國防戰略以及網路安全戰略的相關重點方針制訂實施方案，其保密版本已經在5月送交美國國會。這是美國防部第4次制訂網路戰略，上一次推出是在2018年。歐陽沅說，新版網路戰略強調與美國的全球盟友合作加強網路能力，提高應對網路攻擊的抵抗力。

該戰略摘要的中國大陸部分顯示，中國大陸構成了廣泛而普遍的網路間諜威脅，經常對美國及其盟友和合作夥伴進行惡意網路活動。摘要指出，中國大陸竊取技術機密，破壞美國的國防工業基礎部門，試圖削弱美國的軍事優勢。中國大陸還對居住在境外的個人進行網路入侵和監視，包括美國公民，將他們視為是國家的敵人。

該戰略摘要還指出，中國大陸的惡意網路活動為中國大陸的戰備提供資訊。若發生衝突，中國大陸可能打算對美國國土發動破壞性的網路攻擊，以阻礙軍事動員，製造混亂，轉移注意力和資源，還可能試圖破壞美軍在戰鬥中力量投射所依賴關鍵的網路。

歐陽沅另解釋了美國在面對網路威脅時的積極應對策略。她說，「當我們談論前置防禦，並認識到我們不能簡單地通過防禦來解決問題時，我們認識到，美國防部需要瓦解對手和針對美國的惡意網路活動，我們一直在這樣做。這樣做的不只是我們國防部，也是與跨部門同事共同努力的一部分」。

該網路戰略指出，美國防部將繼續主動破壞惡意網路行為者的活動和這些行為者所依託的生態系統，主要由網路司令部（USCYBERCOM）進行前置防禦。戰略摘要也透露，自2018年以來，五角大廈根據這一政策方針已經開展了一系列此類網路空間行動，特別是為了保護美國的選舉。