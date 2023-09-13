蘋果公司今天發表Apple Watch Series 9智慧手錶，搭載效能大幅提升的S9 SiP晶片、更亮的顯示器，並加入戴錶的單手雙指互點兩下手勢新功能，即可單手接聽電話、播放音樂等。

Apple Watch Series 9是蘋果首款碳中和產品，售價新台幣1萬3500元起，即日起開放訂購，22日開始供貨。

規格方面，Apple Watch Series 9搭載全新4核心神經網路引擎，比 Apple Watch Series 8處理機器學習任務的速度提升2倍；更節能的S9 SiP讓手錶能保持全天18小時的電池續航力。顯示器最大亮度提升至2000尼特，相當於Series 8的2倍，在陽光強照下仍能更清楚看見錶面。

在Apple Watch Series 9上，使用者可以用戴著手錶那隻手的食指與拇指互點兩下，無須觸碰顯示器就能輕鬆用單手操控，例如關閉計時器、播放或暫停音樂，以及點選鬧鐘的稍後提醒，也能用於接聽並掛斷電話。雙指互點兩下還能啟動錶面的「智慧型堆疊」，再互點兩下即可捲視堆疊中的小工具。

雙指互點兩下手勢是由Apple Watch Series 9的神經網路引擎驅動，能從加速度計、陀螺儀和心率感測器取得資訊，並透過全新的機器學習演算法偵測食指與拇指互點兩下時，細微手腕動作和血液流動變化。這項全新手勢將於10月隨著軟體更新推出。

此外，Series 9是Apple Watch首次能直接在裝置上處理Siri指令，針對無須從網路取得資料的指令，例如啟用體能訓練或設定計時器等，Siri不用連接Wi-Fi或行動數據網路就能處理，反應更快速也更穩定。神經網路引擎也讓聽寫的準確度比Series 8提升25%。

蘋果並宣布，從今天起將在所有新產品上停止使用皮革，包括錶帶。同時推出「精細織紋」錶帶，內含68%來自回收的再生成分，相較於皮革材料能大幅降低碳排放。

針對運動用戶，蘋果推出Apple Watch Ultra 2，同樣搭載S9 SiP、雙指互點兩下手勢，顯示器最大亮度提高至3000尼特，可適應的高度範圍更大。