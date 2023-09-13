4天前航行經過台灣海峽的美國與加拿大軍艦，今天正在南海舉行聯合演習，美軍重申與盟友合作，加強對自由開放的印太地區之承諾。

美國軍方今天新聞稿指出，勃克級（Arleigh Burke-class）導向飛彈驅逐艦強生號（USS Ralph Johnson，DDG 114）和加拿大皇家海軍哈利法克斯級（Halifax-class）巡防艦渥太華號（HMCS Ottawa，FFH 341）正在南海演習。

這項演習名為Noble Wolverine，內容包括船艦編隊行動、小艇操作、直升機甲板起降訓練、水面作戰行動。兩國船艦並與美國的補給油艦育空號（USNS Yukon,T-AO-202）進行海上補給。

強生號與渥太華號9日由北向南航行經過台灣海峽。

根據美軍新聞稿，渥太華號指揮官派契爾（Sam Patchell）表示，透過持續在印太地區進行演習，加拿大海軍加強與美國等盟友的關係，像這樣的聯合演習使雙方在海上建立互信、相互協調整合。

美國的強生號駐紮於日本橫須賀，指揮官殷凡特（Isaia Infante）表示，兩國海軍在這次演習密切合作，做為一支戰鬥團隊，增強雙方的整合與協調力。

殷凡特指出：「我們知道，印太地區的人民與我們共享一個承諾，那就是一個自由與開放的印太地區。我們很高興與所有的盟友合作，一同追求我們共享的目標。」（編輯：馮昭）1120913