一名男子昨下午搭北捷，車廂內突然有大批旅客往前跑，其他人見狀也跟著向前衝，還有人因此跌倒，他問「發生什麼事？」貼文釣出不少在現場的網友，直呼說事發當下，宛如南韓喪屍電影《屍速列車》般，所有旅客都邊跑邊尖叫，有知情男大生說，車廂內有旅客疑似癲癇發作，造成尿失禁，才引發騷動。

原PO昨日於論壇《Dcard》指出，昨下午5點30分在北捷松山新店線列車車廂，突然有大批旅客往同一方向跑，許多人不明所以，但也跟著衝，有人跑到一半還跌倒，情況讓他感到害怕，問「車廂後面發生什麼事？」

貼文引發熱議，一名目擊現場狀況的男大生說，車廂後面有旅客疑似癲癇發作，導致尿失禁，旁人看到就開始往前跑，有些人搞不清楚狀況也跟著衝，還邊跑邊問「發生什麼事？」直到有人用車廂的對講機通報北捷，而癲癇發作的患者被帶出車廂時身體仍不斷抽動，站務人員叫救護車後，整起事件才落幕。

搭同列車的網友形容，車廂內的情況宛如《屍速列車》，「我也在那車廂上，也搞不清楚怎麼回事，我好像在第二還第三節車廂，突然看到有人尖叫往後跑」、「只記得有到尖叫然後有人往後跑就跟著跑了，然後下車之後有廣播，但沒聽清楚」、「不知道發生什麼事，當時真的很害怕」、「我以為是隨機殺人，幸好最後沒事」、「搭捷運搭到一半，突然衝過來，我也會跑」。