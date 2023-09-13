奧地利國會下議院今天由亞特勒-辛策麗議員率團訪台。這是疫情發生以來首個奧地利國會訪問團，預計將參訪國防安全研究院、聯華電子等我國文經建設，並就台奧雙邊政經發展等議題，與我國政府官員及專家交換意見。 外交部表示，訪團來訪是以實際行動表達對台海情勢的關切及捍衛民主自由社會的決心。

奧地利國會下議院訪團9月13日至17日訪台，成員還包括：米里希（Andreas Minnich）、韋丁格（Peter Weidinger） 、夏岑貝格（Corinna Scharzenberger） 及菲德勒（Fiona Fiedler）等跨黨派議員。

外交部指出，訪團一行5人在台期間將拜會立法院長游錫堃，並接受外交部政務次長李淳款宴。訪團也將拜會環境部長薛富盛、數位發展部政務次長李懷仁、國防安全研究院、聯華電子、台北市電腦商業同業公會及社團法人台灣彩虹平權大平台協會。

另將參訪國家人權博物館及我國文經建設等，並就台奧雙邊政經、社會、產業發展及人權等議題，與我國政府官員及專家交換意見。

外交部指出，訪團來訪是以實際行動表達對台海情勢的關切及捍衛民主自由社會的決心，成員之一的菲德勒議員今年5月更具名參與福爾摩沙俱樂部聯名致函「世界衛生組織」WHO幹事長支持台灣參與世界衛生大會，對我國甚為友好。

奧地利是我國在歐盟會員國當中第7大貿易夥伴，去年台灣與奧地利雙邊貿易額達17億美元，較前一年增加6％，其中特別是在半導體、車輛等產品有顯著成長。外交部表示，台灣與奧地利是共享民主、自由及人權價值的理念相近夥伴，相信訪團此行將增進台奧間友誼，並深化雙邊互動與交流。