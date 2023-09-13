「日本第一牛郎」、「牛郎界帝王」羅蘭（Roland）可說是傳奇性人物，頂著一頭招牌金色長捲髮的他，由於內心強大自信，每每說出的經典語錄都引來粉絲追捧，近日他卻突然曬出自己改掉金色頭髮造型，不僅剪短又改染粉紅色頭髮的照片，透露是因為太喜歡動漫《間諜家家酒》中的角色安妮亞，才決定變髮，引發熱議。

羅蘭外型出眾，不僅身高高、皮膚好，還相當懂得保養，近日他宣布換掉金髮造型，指因為太喜歡動漫人物，「所以變成安妮亞」，更笑說把安妮亞看成老婆，才要剪夫妻髮型，可見私下宅宅的一面，而近期他因此推特減少了近2000位粉絲，但他也不怕粉絲濾鏡破滅，暗示只會有品味的人才會繼續喜歡他，「我只有在上班前穿鞋的時候才會低頭！」

羅蘭今年初曾快閃台灣，宣傳線上課程《羅蘭的自信哲學課｜認識自我 X 翻轉人生，改變一生的關鍵思維》，大聊自己的成功人生觀。2020年周刊一度拍到羅蘭疑似和一名酒店陪酒女交往，兩人一起秘密遊玩迪士尼樂園，但因為眼睛太突出，既使喬裝還是很快被認出，而羅蘭仍不認戀，被記者追問兩人的關係羅蘭不肯回應，還用月亮比喻說：「你知道為什麼月亮這麼美？因為月亮不屬於任何人。」

由於特別的人格特質，讓羅蘭曾被封為收入最高的男公關，年薪最高時約有3億日幣（約6700萬台幣），但他強調自己賣臉不賣身，曾考進東京大學的他，當年因為覺悟未來的路毅然決然退學改當男公關，後來他表示學歷其實沒那麼重要，認為學歷就像是「飛機的座位」，有人可以搭頭等艙舒服到目的地，但也有人辛苦的擠在經濟艙，但下了飛機後大家都是一樣的，沒有人看得出你是坐在哪個艙等過來的，「重要的是目的地如何」，「如何打拚，才會決定你能成為什麼樣的人」。

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