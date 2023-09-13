陸美之間的晶片科技戰仍在升溫，以撰寫《晶片戰爭—全球最關鍵技術的爭奪戰》一書而聞名的克里斯·米勒（Chris Miller）受訪時說，華為最新的手機搭載7奈米晶片，顯示陸美晶片戰爭已升級成晶片材料戰。

根據《每日經濟新聞》報導，米勒接受專訪時表示，華為最新手機搭載7奈米晶片，引爆晶片戰進一步升級成晶片材料戰，他呼籲南韓、美國、歐洲、日本等國必須攜手合作，以建立更安全的關鍵材料供應鏈。

米勒強調，南韓是全球科技突飛猛進和晶片供應鏈中的關鍵，將能發揮引領前行的作用，他提到，南韓是新一代晶片的領導者，將是那些能通過當前供應鏈重組考驗的廠商。而在地緣政治引發的供應鏈挪移下，他預期整個產業遭遇巨大挑戰，也帶來良好機會。

米勒並預測，雖然陸美發生衝突，但大陸絕不會放棄發展半導體。他認為，大陸的晶片業者將持續投資和創新，南韓必須設法拉開技術差距，才能維持市占。