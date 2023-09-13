腹膜是保護內臟的一種構造，若發炎，細菌會快速孳生，可能會導致敗血症，嚴重時死亡率達80%。醫師表示，一名年輕女子因為肚子疼痛，一壓發現硬到像木板，研判可能是腹膜炎，轉診詳細檢查，確認是大腸癌第3期破裂。醫師提醒民眾，若肚子有3症狀，很可能就是腹膜炎，務必要立即就醫。

家醫科醫師王健宇在《健康2.0》表示，上述女子在就診前，人已經彎坐在一旁，有如蝦米般、無法站直。女子主訴，嚴重腹痛，已持續2、3天。

王健宇先替女子做理學檢查，但病人痛到連躺直都有問題，一壓肚子發覺非常硬，如同木板般，加上反彈痛相當明顯，他驚覺「事情大條了」研判可能是腹膜炎，便開立轉診單到大醫院檢查。3周後診斷出爐，女子是大腸癌第3期破裂，且肚子內都是血水。

王健宇提醒，如果出現肚子痛到要縮著，且非常僵硬，醫師檢查顯示有反彈痛等症狀，很可能就是腹膜炎。

聯新醫院副院長賈蔚表示，腹膜是腹腔外的一層膜，腹膜會發炎常是因為腫瘤造成腸穿孔、膽囊癌合併膽囊破裂、胰臟炎等其他內臟出了問題，若未及時治療，細菌在腹膜腔會快速孳生，會讓腹膜炎急遽惡化，嚴重時致死率達80%。

外科醫師江坤俊補充，通常腹膜炎指的是肚子內的感染已經擴散，會引發敗血症，所以被認為是相當嚴重的急症。早期的腹膜炎較難診斷，只能靠一診斷方式，也就是，按壓肚子會感覺悶悶的、放開反而會覺得較痛，這代表細菌開始侵犯到腹膜；若等到硬到像木板的程度才就醫，很多時候已經來不及了。