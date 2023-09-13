19日晚率先開幕的林投展區規劃配置。（澎縣府提供／許逸民澎湖傳真）

全力衝刺拼觀光人次的澎湖，繼交通部觀光局正推動的追風音樂節後，將由澎湖縣政府的「2023澎湖國際燈光藝術節」接手登場，透過日、韓及台灣藝術家交流創作，結合地方文化元素展現不同風采，且以國際廣場及林投公園兩區主場布展，讓澎湖秋冬旅遊活動不冷場。

澎湖在六月底國際海上花火節結束後，旅遊人次就雪崩式滑落，儘管交通部觀光局澎湖國家風景區管理處接手打造追風音樂節到9月底止，找來蔡健雅、謝金燕、A-Lin、五堅情等在馬公觀音亭掀海風開唱，仍難敵暑假出國潮所造成的國旅疲軟。

而澎湖縣長陳光復昨在澎湖輪開航典禮會場上，期許未來觀光人次超越先前119萬的紀錄，希望創下突破125萬觀光人次的新里程碑，也讓旅遊相關單位倍感壓力。

邁入第二屆的澎湖國際燈光藝術節，去年首度由澎湖縣政府旅遊處接手澎管處「澎湖國際海灣燈光節」更名舉辦。今年國際燈光藝術節，主場除了國際廣場之外，還新增林投公園，同時也特別利用國際廣場旁的馬公市公所外牆當畫布，規劃光雕秀展演。

澎縣府旅遊處指出，今年燈光藝術節，將自9月15日傍晚7時由林投公園展區率先開幕，「國際廣場」主題展區則規劃於9月21日開幕，皆至11月26日止，現場規劃燈區展示、音樂表演、小農市集等，燈區作品將於展期期間每晚18時自22時亮燈。

而林投公園展區，共設有2組作品與3個光環境，期望以燈光點亮傍晚昏暗的林投公園。展場作品也結合在地元素，以湖西鄉代表的風茹寶寶結合湖西四季意象的「澎湖四季采風」、以閩南語諧音「希望」的「漁網織歌」象徵漁業文化、以湖西牛車輪設計的入口意象、運用中央木廊道設計的「光之廊」光環境更結合林投公園孔雀、猴子等意象，喚起林投公園前身為動物園的回憶。

至於國際廣場展區除新增4組作品及9個光環境，另於馬公市公所外牆每周四、六、日19時至21時每個整點演出5分鐘的光雕秀，更多活動內容請上澎湖travel https://penghutravel.com/ThemeActivity/art/art001或澎湖國際燈光節臉書https://www.facebook.com/phtourismlight