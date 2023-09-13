「樂天女孩」人氣成員林襄上個月被拍到小4歲的樂天桃猿球員馬傑森後，28歲的中信啦啦隊員林可也被週刊直擊，和小5歲的籃球員魏嘉豪約會，兩人在車上聊天，下車後又在車邊磨磨蹭蹭一會兒，互動散發粉紅泡泡，對此，中信啦啦隊經紀人也做出回應，表示不會禁止正常交友，但會提醒要謹言慎行。

28歲的中信啦啦隊員林可外型甜美，前年曾發行寫真集，人氣不俗，她舊藝名是紅豆，曾加入女子團體「L.C.G.勵齊女孩」、待過Lamigo桃猿啦啦隊LamiGirls，現在是中華職棒中信兄弟及T1聯盟新北中信特攻專屬啦啦隊「Passion Sisters」成員，林可被媒體拍到，結束錄影工作後，由T1聯盟新北中信特攻的籃球員魏嘉豪開車到捷運站溫馨接她。

魏嘉豪停好車後，兩人沒有馬上下車，反而是在車上熱聊，坐在副駕駛座的林可滿臉笑容，看起來相當開心，而下車後，兩人在車邊又磨磨蹭蹭一會兒，才慢慢走回家，雙方互動散發粉紅泡泡。

林可被拍熱戀魏嘉豪，根據《三立新聞網》報導，中信啦啦隊經紀人也做出回應，表示兩人在各自領域很努力、認真，不會禁止正常交友，但會提醒要謹言慎行。