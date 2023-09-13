遠傳電信。（資料照）

備受全球關注的最新iPhone 15今（13）日凌晨1時正式發表，共推出包含iPhone15／iPhone 15 Plus／iPhone 15 Pro／ iPhone 15 Pro Max四款新機，遠傳電信將於今日上午11時開放線上預約登記，新電信三雄首輪新機交鋒正式開跑。

iPhone 15系列全面改為USB-C充電孔，iPhone 14 Pro系列專屬的動態島功能也全面導入iPhone 15全系列機型，主鏡頭更升級4800萬畫素，iPhone 15 Pro Max更搭配五倍光學鏡，是iPhone歷年最長的光學變焦範圍，讓使用者可從更遠處拍攝更清晰的特寫。

iPhone 15 Pro系列搭載全新A17 Pro晶片，傳統的靜音鍵都改成動作按鈕，讓用戶自行設定想要觸發的功能，機身也採用鈦金屬材質搭配霧面玻璃背蓋，讓整體握感、質感都大升級，重量也更輕盈。果粉最期待的新色也令人眼睛為之一亮，iPhone 15／iPhone 15 Plus推出一系列包括粉紅色的馬卡龍夢幻色，iPhone 15 Pro系列則是推出四種鈦金屬顏色，展現絕美外觀。

遠傳貼心回饋果粉，推出網路門市限定優惠，只要參與線上預約登記，後續於網路門市購買最新iPhone 15系列，使用悠遊付並綁定遠傳friDay聯名卡付款，就可享最高15％回饋，搭配門號申辦更享磁吸式行動電源、3C購物金「千元贈品二選一」，前100名申辦再送15杯暖心咖啡，並有機會抽中定價58900元的iPhone 15 Pro Max 1TB，以及門號專屬折扣、Apple原廠指定配件折扣、iPhone 15指定配件大禮包折扣等好康，抽獎名額超過5萬名。

遠傳也將與Apple官方網站同步開放iPhone 15空機預購，9月15日20：00起至遠傳指定通路預購iPhone 15全系列空機，結帳時刷讀遠傳心生活會員條碼，獨家贈送限量吳慷仁x UAG「仁仁守護大禮包」（市價3070元），內含iPhone 15專用磁吸式全透明保護殼和磁吸無線行動電源。心生活會員另加碼送遠傳friDay影音1個月0元暢看，再享2023／12／31前3C家電購物金月月送、包膜6折、精選配件8折會員專屬好康三重送。