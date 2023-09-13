●高盛認為，美國經濟前景尚未明朗化，可能不會進入衰退階段，但通膨將比預期更加頑強，不太容易看到明顯下降。日前，高盛把美國經濟一年內進入衰退的概率，由20%降至15%。

●法國興業銀行看好美國經濟短期發展，調高標普500指數今年底目標價，由4300點上修至4750點，以美股12日收盤價來看，至少還有6%上漲空間，接近2022年元月創下的新高點。

●路透社最新調查顯示，美國聯準會9月19至20兩日的會議中，將維持現行利率不變，至於要等2024年第2季時，才有機會降息。不過，多數是認為要等明年6月之後才會調降利率。

●分析師指出，iPhone 15系列新機的大部分功能，跟iPhone 14 Pro類似，此次發表會的亮點有限。對於競爭對手華為，市場預估最新Mate 60系列可賣出1000萬支，同時，iPhone 15系列銷售量，相較於iPhone 14，可能也會少1000萬支。